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Тульский «Арсенал» имеет проблемы с получением лицензии для РПЛ

вчера, 13:00

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал информацию о том, что тульский «Арсенал» имеет проблемы с получением лицензии для участия в лиге.

Я знаю, что у них есть сложности по лицензированию. Хотя этим занимается не РПЛ, а РФС. Часто бывает, к сожалению, что у клубов ФНЛ есть такие сложности. Я знаю Александра Александровича Зотова и думаю, он способен всё решить. Надеюсь, они получат лицензию. Это клуб с историей.

Ранее сообщалось, что у «Арсенала» большой долг перед бывшим нападающим Джордже Деспотовичем, который покинул команду летом 2023 года и выиграл спор через ФИФА. В 2022 году туляки подписали трёхлетний контракт с футболистом с зарплатой порядка 135 миллионов рублей за сезон.

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Все комментарии
Ledokol64
Ledokol64
вчера в 13:22
Началось. Ближе к концу сезона такие сообщения будут появляться все чаще и чаще.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:06
проблем до 18 расширения
Гость
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