Тульский «Арсенал» имеет проблемы с получением лицензии для РПЛ

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал информацию о том, что тульский «Арсенал» имеет проблемы с получением лицензии для участия в лиге.
Я знаю, что у них есть сложности по лицензированию. Хотя этим занимается не РПЛ, а РФС. Часто бывает, к сожалению, что у клубов ФНЛ есть такие сложности. Я знаю Александра Александровича Зотова и думаю, он способен всё решить. Надеюсь, они получат лицензию. Это клуб с историей.
Ранее сообщалось, что у «Арсенала» большой долг перед бывшим нападающим Джордже Деспотовичем, который покинул команду летом 2023 года и выиграл спор через ФИФА. В 2022 году туляки подписали трёхлетний контракт с футболистом с зарплатой порядка 135 миллионов рублей за сезон.