Тульский «Арсенал» имеет проблемы с получением лицензии для РПЛ

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вчера, 13:00

Президент РПЛ прокомментировал информацию о том, что тульский «Арсенал» имеет проблемы с получением лицензии для участия в лиге.

Я знаю, что у них есть сложности по лицензированию. Хотя этим занимается не РПЛ , а РФС . Часто бывает, к сожалению, что у клубов ФНЛ есть такие сложности. Я знаю Александра Александровича Зотова и думаю, он способен всё решить. Надеюсь, они получат лицензию. Это клуб с историей.