Галактионов об игре с «Оренбургом»: «Тяжёлый матч, бескомпромиссная борьба»

Главный тренер «Локомотива» подвёл итоги победного матча 28-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Тяжёлый матч, нерв борьбы высокий: одна команда борется за выживание, другая — за продвижение вверх, вперёд. Была бескомпромиссная борьба. Все знают, как «Оренбург» играет дома.

Конечно, мы ставим задачу бороться за тройку. Пока есть шансы математические, всё реально. Надо биться. Самое главное, чтобы мы сами правильно отнеслись к этим играм. А дальше — подытожим в конце сезона.

Батраков провёл очень хороший матч, полноценный. Сделал результативное действие. Надо посмотреть, как мы подойдём к следующему матчу. Абонементов у нас ни у кого нет. Надо работать, биться и давать результат.

Глушенков почувствовал болевые ощущения. Приняли решение не рисковать, вышел свежий Самошников. Его выход усилил.