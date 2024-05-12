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Галактионов об игре с «Оренбургом»: «Тяжёлый матч, бескомпромиссная борьба»

вчера, 16:35
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвёл итоги победного матча 28-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Тяжёлый матч, нерв борьбы высокий: одна команда борется за выживание, другая — за продвижение вверх, вперёд. Была бескомпромиссная борьба. Все знают, как «Оренбург» играет дома.

Конечно, мы ставим задачу бороться за тройку. Пока есть шансы математические, всё реально. Надо биться. Самое главное, чтобы мы сами правильно отнеслись к этим играм. А дальше — подытожим в конце сезона.

Батраков провёл очень хороший матч, полноценный. Сделал результативное действие. Надо посмотреть, как мы подойдём к следующему матчу. Абонементов у нас ни у кого нет. Надо работать, биться и давать результат.

Глушенков почувствовал болевые ощущения. Приняли решение не рисковать, вышел свежий Самошников. Его выход усилил.

Лучшим игроком данного матча был признан полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков.

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Все комментарии
vz5mpnxeugue
vz5mpnxeugue
вчера в 18:23
Оренбургу давно пора в пердив.
xkdyenhp7547
xkdyenhp7547
вчера в 17:28
Тяжёлая борьба но три очка есть и победа!!!
Интерес
Интерес
вчера в 17:09
Жестокий мир,жестокие сердца...
lotsman
lotsman
вчера в 16:48
Шансы всегда есть. Математически можно до Динамо дотянуться, а практически реально обойти Краснодар.
Гость
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