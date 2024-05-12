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Защитник «Динамо» Фернандес: «Дай бог, чтобы мы стали чемпионами»

вчера, 12:50

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

Это самый яркий и интересный чемпионат, который был у меня в карьере. Сейчас очень много эмоций, но осталось две игры, и мы сделаем всё возможное, чтобы завершить сезон наилучшим образом.

«Динамо» очень долго не выигрывало чемпионат. Дай бог, чтобы мы стали чемпионами, это будет большой радостью для нас и для всех болельщиков.

Ранее полузащитник «Динамо» Даниил Фомин заявил, что к оставшимся двум матчам столичной команде нужно подойти с холодной головой.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 14:26
В двух оставшихся играх набрать 4 очка и вы чемпионы.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:01
"Это самый яркий и интересный чемпионат "?
Ну не знаю.... Вообще никто не заслуживает чемпионства. Чемпионат в поддавки
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 13:00
С крыльями дома и на выезде Краснодар. Удачи вам Динамо!
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:56
У Динамо на Миллера досье по ходу))
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