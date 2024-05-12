Защитник «Динамо» Фернандес: «Дай бог, чтобы мы стали чемпионами»

Защитник «Динамо» высказался о чемпионской гонке в РПЛ .

Это самый яркий и интересный чемпионат, который был у меня в карьере. Сейчас очень много эмоций, но осталось две игры, и мы сделаем всё возможное, чтобы завершить сезон наилучшим образом.

«Динамо» очень долго не выигрывало чемпионат. Дай бог, чтобы мы стали чемпионами, это будет большой радостью для нас и для всех болельщиков.