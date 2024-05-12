«Локомотив» одолел «Оренбург» на выезде

«Локомотив» одержал гостевую победу над «Оренбургом» в матче 28-го тура РПЛ со счётом 2:0.
За москвичей отличились Алексей Батраков (8') и Александр Сильянов (62').
Сесар Флорентин в составе «Оренбурга» заработал удаление на 83-й минуте.
По итогу матча «Локомотив» поднялся на 4-е место, а «Оренбург» остался на 12-м.
Во втором тайме скорости "Оренбурга" подросли, но соперник смог адекватно на это ответить. Подходов к чужим воротам у "Оренбурга" было не меньше, но соперник своими атаками распоряжался гораздо хладнокровнее и опаснее. "Локомотив" мог выиграть и крупнее. "Оренбург" в атаке действовал как-то наобум.
Во втором тайме скорости "Оренбурга" подросли, но соперник смог адекватно на это ответить. Подходов к чужим воротам у "Оренбурга" было не меньше, но соперник своими атаками распоряжался гораздо хладнокровнее и опаснее. "Локомотив" мог выиграть и крупнее. "Оренбург" в атаке действовал как-то наобум.