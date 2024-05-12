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«Локомотив» одолел «Оренбург» на выезде

вчера, 15:58
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Локомотив» одержал гостевую победу над «Оренбургом» в матче 28-го тура РПЛ со счётом 2:0.

За москвичей отличились Алексей Батраков (8') и Александр Сильянов (62').

Сесар Флорентин в составе «Оренбурга» заработал удаление на 83-й минуте.

По итогу матча «Локомотив» поднялся на 4-е место, а «Оренбург» остался на 12-м.

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 23:52
Локо с победой
Шуnя771
Шуnя771 ответ suiw (раскрыть)
вчера в 20:51
1. Динамо (железно)
2. Зенит
3. Локомотив
4. Дальше по списку)))
tzqvp2uh34yy
tzqvp2uh34yy
вчера в 18:25
Подгадили Оренбургу по полной.
STVA 1
STVA 1 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 17:46
Это утопия думаю))
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:36
    drug01
    drug01
    вчера в 17:29
    Въездная победа Локо и он обходит Спартак!!!
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 17:19
    На мой взгляд, в первом тайме "Оренбургу" не хватало скорости. Нельзя сказать, что футболисты ходили по полю пешком, но это совершенно не было похоже на решающий матч.

    Во втором тайме скорости "Оренбурга" подросли, но соперник смог адекватно на это ответить. Подходов к чужим воротам у "Оренбурга" было не меньше, но соперник своими атаками распоряжался гораздо хладнокровнее и опаснее. "Локомотив" мог выиграть и крупнее. "Оренбург" в атаке действовал как-то наобум.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 17:06
    Capral
    Смотрю, у вас девиз: "ни дня без Спартака"!!! Счастливый вы человек.
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    Если взглянуть на таблицу то видно, что утром Локомотив был ниже Спартака, а теперь стал выше. Вот и всё. А девиз у меня другой - Никогда не сдавайся, не паникуй при любых ситуациях. Делай что должно и пусть будет, как будет.)
    Capral
    Capral ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 16:58
      lotsman
      lotsman
      вчера в 16:43
      Одолел Оренбург и обошёл Спартак.)
      альсато
      альсато ответ suiw (раскрыть)
      вчера в 16:41
      такой расклад-..как бы по мягче..иллюзия)))
      suiw
      suiw ответ sihafazatron (раскрыть)
      вчера в 16:20
      Ещё возможна тройка призеров:
      Динамо
      Локомотив
      Спартак
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 16:03
      Это Московский тур получился)) Все выиграли)
      56x956w292v5
      56x956w292v5
      вчера в 16:00
      Оренбурга Очки больше нужны были
      Гость
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