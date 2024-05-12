«Локомотив» одолел «Оренбург» на выезде

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вчера, 15:58

«Локомотив» одержал гостевую победу над «Оренбургом» в матче 28-го тура РПЛ со счётом 2:0.

За москвичей отличились (8') и (62').

в составе «Оренбурга» заработал удаление на 83-й минуте.

По итогу матча «Локомотив» поднялся на 4-е место, а «Оренбург» остался на 12-м.