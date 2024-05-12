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«Шинник» переиграл «СКА-Хабаровск»

вчера, 16:00
ШинникЛоготип футбольный клуб Шинник (Ярославль)2 : 1Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-ХабаровскМатч завершен

В матче 32-го тура Первой лиги «Шинник» дома переиграл соседа по турнирной таблице «СКА-Хабаровск». Счёт в матче открыл на 13-й минуте полузащитник хозяев Вячеслав Зинков. На 15-й минуте хавбек Дмитрий Самойлов упрочил преимущество «Шинника». На 81-й минуте нападающий «СКА-Хабаровск» Саид Алиев установил окончательный счёт матча.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:21
Шинник дома просто хорош на радость болельщикам
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:08
СКА ХАБАРОВСК на выезде просто не впечетляет.
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