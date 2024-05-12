«Шинник» переиграл «СКА-Хабаровск»

В матче 32-го тура Первой лиги «Шинник» дома переиграл соседа по турнирной таблице «СКА-Хабаровск». Счёт в матче открыл на 13-й минуте полузащитник хозяев Вячеслав Зинков. На 15-й минуте хавбек Дмитрий Самойлов упрочил преимущество «Шинника». На 81-й минуте нападающий «СКА-Хабаровск» Саид Алиев установил окончательный счёт матча.
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Все команды в равных финансовых условиях
|
Конкурс ЛЧ
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу