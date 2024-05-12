«Спартак», ЦСКА или «Локомотив» легко могли выиграть РПЛ 2023/2024. Ошибался не только Абаскаль

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12 мая 2024, 15:34

Три столичных клуба допустили большую глупость.

«Спартак»

«Динамо» хватит 57 пунктов для гарантированного чемпионства. Такой низкой планки не было тридцать лет. В 1994-м году «Спартак» выиграл чемпионат с 50 пунктами. Но тогда отрыв от «Динамо» составлял целых 11 очков, а сейчас «Зенит» и «Краснодар» идут рядом с лидером. Латераль «Спартака» Хлусевич несколько туров назад напомнил, что его клуб теоретически может стать чемпионом. Теперь потеряли математические шансы, «Динамо» им не достать. Но даже на фоне отставки тренера Абаскаля «красно-белые» набрали 16 пунктов в 10 матчах. Если бы не глупые мировые, то вот этот неидеальный «Спартак» с Дуарте в обороне, непонятным Игнатовым, проблемами нападающих Соболева и Угальде, а также без лидера Промеса мог стать чемпионом РПЛ . Но дважды проиграли скромному и упрямому «Факелу». Ни разу не обыграли «Ахмат», хотя эта команда играла отрезками. «Спартак» уступал бедовому «Сочи», не забил в нулевом матче «Пари НН». Очки валялись на дороге, другие соперники этих оппонентов обыгрывали. Не важно, справился ли Абаскаль с «Зенитом» – не справился. Но даже без изменений в матчах с самыми сложными соперниками «чемпионы Москвы» легко могли идти на первом месте. Их бы критиковали за неоднозначность, как петербуржцев, но кто из армии фанатов «Спартака» отказался бы от чемпионства?

Как упустили титул? Дважды проиграли «Факелу», проиграли «Уралу». С девятью дополнительными пунктами у «Спартака» сейчас набралось бы 55 очков против 53 у «Динамо».

ЦСКА

«Зенит» впервые с 2010-го года проиграл ЦСКА в футбол в Санкт-Петербурге в рамках чемпионата. Через год было техническое поражение команды Спаллетти, но Семак вчера пережил новый для себя опыт. ЦСКА мог обыграть «Зенит» даже дважды за сезон, то есть по умению забрать очки у фаворита они близки к «Динамо». У Лички две победы, а у Федотова ничья и победа. А если «армейцы» могут, пускай и вторым номером, обыграть петербуржцев в гостях, то почему им не претендовать на титул? Напомним, что Акинфеев год назад выиграл Кубок страны и стал серебряным призёром РПЛ . У ЦСКА легендарный голкипер в воротах, да и Тороп не промах, судя по игре в Санкт-Петербурге. Широкая линия обороны, где не хватало здоровых основных защитников, но уровень мастерства у Роши, Дивеева и Мозеса не ниже, чем у коллег из «Динамо». У «армейцев» есть умный хавбек Обляков, хитрый форвард Чалов, впечатлил юный вингер Файзуллаев. Достаточно было обыграть «Ахмат» и «Балтику» совсем недавно, а также лучше играть с «Уралом» и «Сочи».

Как упустили титул? «Армейцы» потеряли 13 очков против «Ахмата», «Балтики», «Урала» и «Сочи». С этими пунктами ЦСКА сейчас опережал бы «Динамо» на два пункта.

«Локомотив»

Здесь на первом плане другая характеристика «Динамо» — волевые результаты. «Локомотив» умеет отыгрываться, может вырвать победу в концовке матча. Этим они похожи даже не на соседей, ведь у Лички нет множества таких матчей, как против «Сочи» и «Балтики». А вот Галактионов много раз видел, как его «Локомотив» вырывает очки в концовке матчей. Молодой состав, который подвел ветеран Дзюба – его голевого участия остро не хватило, сохранял физические силы до самого конца поединков. Но вот исходный план на игру частенько выбирали неверно. Также «Локомотив» в потенциальной борьбе за чемпионство тянула вниз защита. У Фассона были проблемы со здоровьем, новичок Ньямси не попал в игру и оказался невероятно медленным футболистом. Латерали любят атаки, не только Тикнизян, который зимой сбился с ритма, когда сорвался его переход в «Зенит». У «Локомотива» есть деньги, как и у «Динамо». У них много талантливых игроков. Вратарь Лантратов по сумме последних лет наиграл на титул не меньше, чем его коллеги, а нападающий Глушенков среди лучших футболистов РПЛ . Но вы уже поняли, где именно «Локомотив», набравший 6 очков против «Зенита», потерял шансы на титул. Правильно, в поединках против более скромных соперников. И важно отметить, что Галактионова погубили не поражения, а ничьи. Один гол и всё сразу иначе.

Как упустили титул? Только «Рубин» в двух матчах, «Сочи» и «Урал» забрали у москвичей 8 пунктов. Это уже 52 очка без учета нынешнего поединка против «Оренбурга».