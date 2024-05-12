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«Динамо» для титула нужны четыре очка. У волевой атаки чемпионский матч с «Краснодаром»

12 мая 2024, 09:33
Муми Нгамалё

Москвичам важно перекрыть ужасную игру в обороне.

«Динамо» выдало самый яркий финишный рывок

Семь побед, в том числе пять в последних пяти турах. Три поражения, причём два из них в дерби против «Спартака». Двадцать забитых мячей – лучший результат отрезка, обошли по этому параметру «Балтику» благодаря голам на 93-й и 99-й минутах как раз против команды Игнашевича. При этом игра в обороне у команды Лички откровенно ужасная. Один из руководителей «Динамо» заявлял, что ему не нравится «робингудовский подход к футболу».

Говорил о потерях очков с командами из нижней части таблицы после побед над фаворитами. В этом сезоне «Динамо» проиграло «Уралу». Дважды отдали очки «Факелу». Недавно справедливо подчеркивали, что «Краснодар» и москвичи вручают неидеальному «Зениту» титул как раз осечками против середняков, тем самым футболом в стиле Робин Гуда. А затем у «Зенита» случился идейный кризис, три поражения и ничья в последних турах.

Это значит, что даже побед над «Ахматом» и «Ростовом» может не хватить Семаку для титула. У петербуржцев надежда на осечки «Динамо». Также должны теперь верить в «Краснодар». Семак опережает Мусаева на один пункт, победа «горожан» над москвичами в последнем туре может вручить титул «Зениту». Вот только главные фавориты на пятом месте в весенней таблице РПЛ. Они набрали меньше очков, чем «Спартак», и пропустили на гол больше.

«Ростов» и «Ахмат», с которыми Семаку играть, весной выступают успешнее. Но «Динамо» опередило эти клубы. И отчаянный победный рывок с волевыми матчами позволил перекрыть серию из трёх поражений подряд. Тут надо отдать должное тренеру Личке. У него много профессиональных ошибок по стратегии игры в обороне, но по реакции коллектива видно, что тренер не потерял раздевалку. Они на драйве вытаскивали матчи, отдавая все силы.

Оборона по-прежнему камень преткновения клуба

«Краснодар» и «Крылья Советов» не лидируют по качеству моментов и голам, но эти команды могут создать проблемы защите «Динамо». Впрочем, главный их враг они сами. Объективные данные показывают, что очень давно в РПЛ не было лидера на финише сезона с таким количеством ошибок у своих ворот. Можно даже не приводить xGА – качество моментов соперников, по этому параметру «Динамо» на тринадцатом месте в чемпионате.

Достаточно простого и показательного факта. Москвичи на предпоследнем месте в РПЛ по допущенным по своим воротам ударам. У «Динамо» ужасная защита, хотя Лаксальт успешно перешел в опорную зону, Скопинцев уладил конфликт с Личкой, а Фернандес на фоне капитана Бальбуэны ещё ничего так защитник. Нападение старается перекрывать обидные ошибки и невезение Лещука, который до этого вытащил немало ударов, но иногда тщетно.

Можно долго хвалить атаку. Тюкавин – самый интересный центральный нападающий страны со времен молодого Кокорина до первых загулов. Бителло и Карраскаль вряд ли всегда ведут себя профессионально за пределами поля, но они одаренные и техничные. Нгамалё не хватает класса, но ему реально хочется побеждать с «Динамо». В этом желании он вместе со Смоловым, потерявшим резкость, и с Фоминым и Чавесом, чьи удары тоже нужны.

Вот только результаты забудутся, если получат титул. Забыли вымученные победы «Спартака» с голами дальними ударами при Каррере. Забыли приключения «Локомотива» Сёмина. У ЦСКА с Газзаевым и Слуцким хватало странных матчей. Но всё забыли, а воспоминания о празднованиях остались в закромах памяти. Защите «Динамо» пора собраться, а тренерскому штабу нельзя ошибаться с физической подготовкой. Впереди два настоящих финала.

Москвичи чуть симпатичнее остальных фаворитов

Дело не в симпатиях или антипатиях, а в оценке продукта. Если смотреть на чемпионскую гонку в РПЛ, то выбирают лучшего из худших, ведь у всех шестнадцати клубов грехов больше, чем доблестей. Против этого факта незачем воевать. Есть только борьба за выживание и за чемпионство, отсюда стагнация. Но «Локомотив», ЦСКА и «Спартак» глупо не выдали рывок в сезоне, в котором «Зенит» проиграл семь матчей в лиге впервые за два десятилетия.

Манчини позволил себе два подряд поражения в Санкт-Петербурге в РПЛ, а теперь у Семака есть аналогичная серия. Минусы нынешнего «Зенита» можно перечислять часами. Как и подчеркивать невнятность «Краснодара», где после трети сезона имели реальные шансы на уверенное чемпионство. А затем Галицкий и Ивич решили, что они важнее командного успеха. Результат на табло, а у «горожан» ужасная работа в защите как у «Динамо».

Но у «Краснодара» дефицит волевых побед, меньше успехов с равными. А «Динамо» прямо сейчас самый симпатичный кандидат на титул из тройки претендентов, ведь «Спартак» вчера потерял даже теоретические шансы на 1-е место. Для Лички плохо, что в последнем туре играют с «Краснодаром». Если «Зенит» не выиграет в Грозном, то в Краснодаре будет чемпионский матч на три результата. Два из них устроят «Динамо», если обыграют «Крылья Советов».

Напряжение на максимуме, хотя вчера до 93-й минуты в Калининграде про москвичей можно было сказать всё то нехорошее, что про «Зенит» и «Краснодар». Но в сумме у «Динамо» индивидуальный прогресс футболистов, зрелищный футбол – инфарктный для верных фанатов, но веселый для постороннего зрителя, а также результаты против Семака. Личка дважды выиграл в РПЛ у чемпиона. Всё зависит от «Динамо», четыре очка значат титул.

Идеальная развязка с точки зрения расписания. Пусть соперники «Зенита» потеряли мотивацию, «Ахмат» и «Ростов» набрали больше очков весной, чем Семак. То есть плачевное состояние петербуржцев намекает на возможную потерю очков. «Краснодар» морально сдался, это видно. Но кто мешает удивить? Устроят победы над «Сочи» и «Динамо», но только если Семак где-то снова потеряет очки. Крутой расклад, давным-давно такой борьбы не было.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:57
у Динамо нет чемпионской игры !
но 1 место брать надо !
LOpp
LOpp
вчера в 10:02
похоже Семак, как модно сейчас стало говорить, потерял раздевалку. Рано или поздно это должно было произойти. И если Зенит останется без трофеев в текущем сезоне, то с вероятностью 99% Семака уволят. Но у Зенита еще не все потеряно. Хорошие шансы в кубке. Да и в чемпионате календарь у Зенита по легче, оставшиеся соперники не мотивированные Ахмат и Ростов, а Динамо играть с Краснодаром матч жизни, и вполне команды могут сыграть в ничью на радость Питеру.
smiliel
smiliel ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 08:00
Тогда вступает в силу Регламент, согласно которому, в случае равенства очков в первую очередь учитываются результаты матчей между командами. А Динамо в этом сезоне дважды обыграло Зенит. Так что Динамо будет выше в турнирной таблице.
Garrincha58
Garrincha58
12 мая в 22:05
пишу сценарий на последние два тура и Динамо и Краснодар выиграют в 29-ом туре и соответственно у команд будет 56 и 53 очка и в последнем туре Краснодар дома выиграет и станет чемпионом у них преимущество по личным встречам вот как то так я бы лично этого очень хотел потому что не люблю московских
valt134
valt134
12 мая в 20:26
Всё в руках каждой из этих команд. Без Фарта тут не обойтись. Если Краснодару не будет «светить» стать Чемпионом, согласен в пользу Динамо. Но, опять же, ЕСЛИ…
Andy Rush
Andy Rush ответ Bad Listener (раскрыть)
12 мая в 19:18
А мясные чемпионства 90-х не стыдно было брать?
Non-sense
Non-sense
12 мая в 16:55
За любого чемпиона, кроме Газпромпроекта. Неважно, какой город, какая игра, лишь бы не бомжевик.
pomor45
pomor45 ответ Futurista (раскрыть)
12 мая в 14:14
Это же факт. Или вы будете утверждать, что, если бы Зенит не провалился, то Динамо всё равно бы его обошло? Да он бы стал чемпионом в 25 туре, как и раньше было. Динамо и Краснодар набирают те же очки, что и раньше, а Зенит не добирает не мене 15 процентов от былого. Прибавьте их и нет никакой интриги. Нет никакого мастерства соперников, какие были такими и остались. Есть только факт провала Зенита со всеми вытекающими из него последствиями. Вот, если бы Зенит взял прежние очки, а кто-либо из соперников ещё больше, то можно было бы говорить, что появился новый сильнейший, настоящий чемпион. А так осталось только то, что осталось после провала Зенита. Причины оставим экспертам.
Futurista
Futurista ответ pomor45 (раскрыть)
12 мая в 13:51, ред.
По Спартаку согласен)...витиевато написано...а то что кто-то что то подобрал, что зенит "бросил на землю" и про юбилеи это что, как неуважение к другим командам?)...
Вот я и спросил зачем вы второй день продвигаете эту теорию про то что другие команды становятся чемпионами только когда зенит перестает нормально играть...
pomor45
pomor45 ответ Bad Listener (раскрыть)
12 мая в 13:49
РПЛ никуда не катится. Вернее падает только Зенит, а остальные стоят на том месте, где и были.
pomor45
pomor45 ответ Futurista (раскрыть)
12 мая в 13:47, ред.
По моему я именно Спартак назвал чемпионом Москвы. Вы, что же, по диагонали читаете? И никакого унижения других команд, а уж тем более, восхваления зенитовских бразильцев тоже нет. Наоборот, я везде подчеркиваю, что образование в команде латиноамериканской диаспоры - большая ошибка руководства Зенита. К тому же у меня нет команды в РПЛ, поскольку они все иностранные. Моя команда - Архангельский Водник, в котором нет ни одного иностранца, две трети состава из самого Архангельска, моей родины, или Архангельской области. Так что не надо подозревать меня в излишних симпатиях к Зениту. Я только признаю его сильнейшей командой в РПЛ и она останется таковой даже потеряв чемпионство на какое-то время, требуемое для возвращения утраченного. Причины превосходства Зенита меня не интересуют - только сам факт этого превосходства. Если он ещё сумеет быть таким же без иностранцев, то стану его болельщиком.
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
12 мая в 13:15
Это был дебютный матч Халка и Витселя...Халк вышел только во втором тайме и Витсель на 69 минуте...не показатель...речь о том , что было дальше...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Futurista (раскрыть)
12 мая в 13:10
2-0 сходу Терек обыграл Зенит с Халком и Витселем.
дело было в Санкт-Петербурге.
Аилтон тогда всю защиту, включая и Малофеева, положил на пятую точку.
всю историю интернет сохранил.
Futurista
Futurista ответ pomor45 (раскрыть)
12 мая в 12:39, ред.
Не понимаю смысла так унижать другие команды во имя восхваления бразильского зенита...вы это все серьёзно пишите уже второй день?)...
Игра зенита была основана лишь на индивидуальных действиях бразильских футболистов начиная с Халка...сдулись бразильцы (или им надоело играть) - сдулся зенит...
Кстати напомню, что эту по вашей версии сильнейшую команду из московских команд, Спартак два раза обыграл в этом сезоне РПЛ....и один раз в Кубке...
Интерес
Интерес ответ pomor45 (раскрыть)
12 мая в 12:27
Тёплый стул и чашку кофе никто не сменит на холодный пластиковый стульчак.А стадион для бар у нас один.Поколение теплолюбивое,а о целях РФС я не знаю.Пусть возрадуются сторонники "нового формата"(теперь уже старого),до сих по утверждающие,что ничего не изменилось,только круги поменялись.И всё ради "синхронизации с Еврокубками"!
pomor45
pomor45 ответ shur (раскрыть)
12 мая в 12:22
Ну, нет так нет. Только зачем нам в этом борделе дорогостоящие иностранные б...и?
pomor45
pomor45 ответ Интерес (раскрыть)
12 мая в 12:19
Таким образом, чемпионат от начала до конца получился непредсказуемым и заинтригованным, как того и добивалось РФС и РПЛ все последние годы. Отмечу, что им следует поблагодарить за это судейский корпус, внесший немалую долю в успех выработанной РФС методики поддержания интриги, направленной на заметное увеличение посещаемости стадионов, особенно в провинциальных. Но, всё-таки, вынужден их огорчить: интрига возросла, но посещаемость практически не выросла. Зато качество чемпионата снизилось заметно. Очевидно обыватель это заметил, как и старания судей по выполнению задачи поднятия интриги, и на стадион не поспешил.
pomor45
pomor45
12 мая в 12:06
Автор, полагаю, что у Зенита возникла более важная задача, чем отстоять чемпионство. Это как преодолеть наступивший в результате пятилетнего почивания на лаврах игровой кризис. Чемпионство, брошенное Зенитом на дорогу, то же Динамо подобрать сможет, но удержать его ещё хотя бы сезон, вряд ли. Спартак тоже в своё время на Юбилей Симоняна подобрал, но не удержал, а скажу так посильнее сегодняшнего Динамо был - да и сейчас, собственно, тоже сильнее всех московских команд, недаром считают чемпионом Москвы. Вот, есть ли у Зенита концепция коренного улучшения или её нет, и является главным вопросом. Пока никаких данных к тому не просматривается.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
12 мая в 10:57
глупо отрицать, что отсутствие еврокубков не сказалось.
заметно в целом, как уровень рпл упал серьезно.
хотя денег на телеправа резко повысили по указу уважаемого главы.
слабое судейство. дешевые легионеры. резко обедневшие клубы.
всем тяжело привлечь высококлассных иностранных игроков.
а Зенит больше не абсолютная сила. многие подтянулись.
предсказать итоги матчей стало практически невозможно.
отсюда и такая плотность что на верху, то в группе выживания.
п.с.
сборной тоже плохо, как и всему чемпионату.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Bad Listener (раскрыть)
12 мая в 10:35
Спасибо....
Bad Listener
Bad Listener ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
12 мая в 10:34
У Динамо 2 победы над Зенитом
Bad Listener
Bad Listener ответ Интерес (раскрыть)
12 мая в 10:33
Вывод написан раньше, но люди видят то что хотят видеть поэтому не осуждаю, могу лишь посочувствовать.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
12 мая в 10:32
Вопрос а почему четыре очка динамо достаточно га чемпионство. А если зенит наберет тоже 57 очков...???
Интерес
Интерес ответ Bad Listener (раскрыть)
12 мая в 10:20, ред.
Написано много(включая намёк,что вчера "Краснодар" слил игру "Спартаку"!),а в конце единственный вывод -"лишь бы не "Зенит"... Видимо,"Спартаку" было стыдно выигрывать этот турнир,так пожелаем ему в среду поражения от "Балтики",чтобы тоже стыдно не было.
Всё что надо знать о позиции.
Интерес
Интерес
12 мая в 10:18
Ещё ничего не решено,особенно,с учётом очной встречи с "Краснодаром" в гостях.
У "Зенита" "Ахмат" (г) и "Ростов" (д),а у "Динамо"-КС(д) и "Краснодар"г).Кто станет утверждать,что везение бесконечно,а график у "Динамо" лучше,чем у "Зенита"???
"Краснодар" вычёркиваем из списка претендентов на титул,по понятным причинам,но кто сказал,что они не могут победить "Динамо" дома,принеся титул "Зениту"??? Восьми негритятам всё равно,что кому-то надоел чемпион из Пи тера,что кто-то не любит ГАЗПРОМ,а Семак-"физрук"?Дёрнут "Динамо",и все дела! И все разочарованные снова будут гундеть о своих утраченных надеждах,о мусорной лиге и продажности.А суть проста : Вчера "Динамо" не заслуживало победы на протяжении 80 процентов времени,и заслужило(точнее-заработало) за волю к победе и удачу(связанную с индивидуальным мастерством игроков),в оставшееся время.
Так что оба претендента на титул для большинства "потребителей чемпионства за пять туров до конца" не тянут на чемпиона,а на самом деле-претендентов, в наконец нормальном турнире, было несколько,но к финишу пришли две лошадки.Кто из них выдержит напряжение,тот и "царь горы".
Bad Listener
Bad Listener
12 мая в 10:09, ред.
Такое чемпионство стыдно выигрывать, РПЛ катится куда то на дно. Интересно есть ли хоть какой то европейский чемпионат где такая же игра в поддавки идёт? Мне кажется наш чемпионат уже на уровне Чешской или Австрийской лиги - кошмар в общем, не в обиду чехам и австрийцам, я за ними не слежу, но сдаётся мно что у них такого не происходит в конце сезона что все кто претендует на чемпионство сливают игру за игрой. 80% взятий ворот рандомные из-за отскоков, рикошетов и привозов. Футбол редко удаётся лицезреть, одна борьба. Так что пусть Динамики берут титул, всё хорошо (удовлетворительно) лишь бы не Зенит.
shur
shur
12 мая в 09:37
....хорошей,добротной игры вообще ни у кого нет, такое бардельэро
в РПЛ,это правда, ну ребятушки, другого у нас НЕТ!!!
Гость
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