«Динамо» для титула нужны четыре очка. У волевой атаки чемпионский матч с «Краснодаром»

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12 мая 2024, 09:33

Москвичам важно перекрыть ужасную игру в обороне.

«Динамо» выдало самый яркий финишный рывок

Семь побед, в том числе пять в последних пяти турах. Три поражения, причём два из них в дерби против «Спартака». Двадцать забитых мячей – лучший результат отрезка, обошли по этому параметру «Балтику» благодаря голам на 93-й и 99-й минутах как раз против команды Игнашевича. При этом игра в обороне у команды Лички откровенно ужасная. Один из руководителей «Динамо» заявлял, что ему не нравится «робингудовский подход к футболу».

Говорил о потерях очков с командами из нижней части таблицы после побед над фаворитами. В этом сезоне «Динамо» проиграло «Уралу». Дважды отдали очки «Факелу». Недавно справедливо подчеркивали, что «Краснодар» и москвичи вручают неидеальному «Зениту» титул как раз осечками против середняков, тем самым футболом в стиле Робин Гуда. А затем у «Зенита» случился идейный кризис, три поражения и ничья в последних турах.

Это значит, что даже побед над «Ахматом» и «Ростовом» может не хватить Семаку для титула. У петербуржцев надежда на осечки «Динамо». Также должны теперь верить в «Краснодар». Семак опережает Мусаева на один пункт, победа «горожан» над москвичами в последнем туре может вручить титул «Зениту». Вот только главные фавориты на пятом месте в весенней таблице РПЛ . Они набрали меньше очков, чем «Спартак», и пропустили на гол больше.

«Ростов» и «Ахмат», с которыми Семаку играть, весной выступают успешнее. Но «Динамо» опередило эти клубы. И отчаянный победный рывок с волевыми матчами позволил перекрыть серию из трёх поражений подряд. Тут надо отдать должное тренеру Личке. У него много профессиональных ошибок по стратегии игры в обороне, но по реакции коллектива видно, что тренер не потерял раздевалку. Они на драйве вытаскивали матчи, отдавая все силы.

Оборона по-прежнему камень преткновения клуба

«Краснодар» и «Крылья Советов» не лидируют по качеству моментов и голам, но эти команды могут создать проблемы защите «Динамо». Впрочем, главный их враг они сами. Объективные данные показывают, что очень давно в РПЛ не было лидера на финише сезона с таким количеством ошибок у своих ворот. Можно даже не приводить xGА – качество моментов соперников, по этому параметру «Динамо» на тринадцатом месте в чемпионате.

Достаточно простого и показательного факта. Москвичи на предпоследнем месте в РПЛ по допущенным по своим воротам ударам. У «Динамо» ужасная защита, хотя Лаксальт успешно перешел в опорную зону, Скопинцев уладил конфликт с Личкой, а Фернандес на фоне капитана Бальбуэны ещё ничего так защитник. Нападение старается перекрывать обидные ошибки и невезение Лещука, который до этого вытащил немало ударов, но иногда тщетно.

Можно долго хвалить атаку. Тюкавин – самый интересный центральный нападающий страны со времен молодого Кокорина до первых загулов. Бителло и Карраскаль вряд ли всегда ведут себя профессионально за пределами поля, но они одаренные и техничные. Нгамалё не хватает класса, но ему реально хочется побеждать с «Динамо». В этом желании он вместе со Смоловым, потерявшим резкость, и с Фоминым и Чавесом, чьи удары тоже нужны.

Вот только результаты забудутся, если получат титул. Забыли вымученные победы «Спартака» с голами дальними ударами при Каррере. Забыли приключения «Локомотива» Сёмина. У ЦСКА с Газзаевым и Слуцким хватало странных матчей. Но всё забыли, а воспоминания о празднованиях остались в закромах памяти. Защите «Динамо» пора собраться, а тренерскому штабу нельзя ошибаться с физической подготовкой. Впереди два настоящих финала.

Москвичи чуть симпатичнее остальных фаворитов

Дело не в симпатиях или антипатиях, а в оценке продукта. Если смотреть на чемпионскую гонку в РПЛ , то выбирают лучшего из худших, ведь у всех шестнадцати клубов грехов больше, чем доблестей. Против этого факта незачем воевать. Есть только борьба за выживание и за чемпионство, отсюда стагнация. Но «Локомотив», ЦСКА и «Спартак» глупо не выдали рывок в сезоне, в котором «Зенит» проиграл семь матчей в лиге впервые за два десятилетия.

Манчини позволил себе два подряд поражения в Санкт-Петербурге в РПЛ , а теперь у Семака есть аналогичная серия. Минусы нынешнего «Зенита» можно перечислять часами. Как и подчеркивать невнятность «Краснодара», где после трети сезона имели реальные шансы на уверенное чемпионство. А затем Галицкий и Ивич решили, что они важнее командного успеха. Результат на табло, а у «горожан» ужасная работа в защите как у «Динамо».

Но у «Краснодара» дефицит волевых побед, меньше успехов с равными. А «Динамо» прямо сейчас самый симпатичный кандидат на титул из тройки претендентов, ведь «Спартак» вчера потерял даже теоретические шансы на 1-е место. Для Лички плохо, что в последнем туре играют с «Краснодаром». Если «Зенит» не выиграет в Грозном, то в Краснодаре будет чемпионский матч на три результата. Два из них устроят «Динамо», если обыграют «Крылья Советов».

Напряжение на максимуме, хотя вчера до 93-й минуты в Калининграде про москвичей можно было сказать всё то нехорошее, что про «Зенит» и «Краснодар». Но в сумме у «Динамо» индивидуальный прогресс футболистов, зрелищный футбол – инфарктный для верных фанатов, но веселый для постороннего зрителя, а также результаты против Семака. Личка дважды выиграл в РПЛ у чемпиона. Всё зависит от «Динамо», четыре очка значат титул.

Идеальная развязка с точки зрения расписания. Пусть соперники «Зенита» потеряли мотивацию, «Ахмат» и «Ростов» набрали больше очков весной, чем Семак. То есть плачевное состояние петербуржцев намекает на возможную потерю очков. «Краснодар» морально сдался, это видно. Но кто мешает удивить? Устроят победы над «Сочи» и «Динамо», но только если Семак где-то снова потеряет очки. Крутой расклад, давным-давно такой борьбы не было.