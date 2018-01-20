Максимович хочет перейти в «Спартак», «Наполи» не готов продавать игрока до ЧМ

Сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщает новые подробности возможного перехода защитника «Наполи» Николы Максимовича в «Спартак».

«Красно-белые» ведут борьбу за 26-летнего серба с «Сент-Этьеном» и «Вильярреалом». Сам игрок хотел бы продолжить карьеру в московском клубе, где ему предлагают наиболее выгодные финансовые условия. Максимович, по слухам, уже общался с главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой и дал добро на переход в «народную команду».

Однако «Наполи» не хочет продавать игрока сейчас, так как считает, что после чемпионата мира цена на футболиста, который выступит там в составе сборной Сербии, вырастет. Партенопейцы готовы лишь отдать игрока в аренду за определенную плату.

Переговоры между клубами продолжаются.