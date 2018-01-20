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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Максимович хочет перейти в «Спартак», «Наполи» не готов продавать игрока до ЧМ

сегодня, 17:01

Сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщает новые подробности возможного перехода защитника «Наполи» Николы Максимовича в «Спартак».

«Красно-белые» ведут борьбу за 26-летнего серба с «Сент-Этьеном» и «Вильярреалом». Сам игрок хотел бы продолжить карьеру в московском клубе, где ему предлагают наиболее выгодные финансовые условия. Максимович, по слухам, уже общался с главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой и дал добро на переход в «народную команду».

Однако «Наполи» не хочет продавать игрока сейчас, так как считает, что после чемпионата мира цена на футболиста, который выступит там в составе сборной Сербии, вырастет. Партенопейцы готовы лишь отдать игрока в аренду за определенную плату.

Переговоры между клубами продолжаются.

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Все комментарии
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
сегодня в 21:48
и правильно! нечего ему раньше времени позориться!
Obid4ik
Obid4ik
сегодня в 21:02
В аренду тоже хорошо было бы, а там посмотрим, как он себя проявит
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 20:52
Сербы - хитро63е ... Хочет как все в Спартаке дурака валять, а зарплату получать больше чем в Италии.
kastites
kastites
сегодня в 19:29
Он ,что в ФНЛ играть собрался
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 19:17
Lucho Gonzalez
=========================
Потомучто не хочет к вашим ноль восьмым...
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 19:14
ДАША Д
=========================
Сборная Сербии этого непереживет :-) ...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 18:50
C кем Максимович вчера бухал? Почему его сватают к ноль-седьмым?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:42
Заслуженный мастер....коль его все по "отчеству" называют...в 26 лет....
DVOK68
DVOK68
сегодня в 18:41
Хучь в аренду хучь насовсем,не столь важно СЕЙЧАС.
Надёжный оборонец нужен больше чем три напа забивных,ибо выбыл Георгий
blitz
blitz
сегодня в 18:37
Разведет Наполи Федуна на бабки.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 18:35
Не, ну ребят, какие деньги?
Все мечтают играть за 112 команду Европы!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:10
Придется болеть против сербов
cpartak60
cpartak60
сегодня в 17:53
    НИКИТА ТАРАСОВ
    НИКИТА ТАРАСОВ
    сегодня в 17:43
    эх !!!!!! зашкварится бедняга !!!!!!!
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 17:33
    Спартак может а Максимович не хочет.
    311
    311
    сегодня в 17:32
    Наполи просто заботится о карьере своего футболиста и желает ему всего хорошего!)
    Sully
    Sully ответил Литейный 4
    сегодня в 17:20
    Литейный 4:
    На Промеса похож! Ахахахаха!
    может это он и есть!
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 17:18
    Интересный игрок, возможно малость переоцененный, но какие его годы.
    drug01
    drug01
    сегодня в 17:10
    Желание есть но этого мало?
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Sully
    сегодня в 17:09
    Sully:
    утка... спартаку не нужны православные сербы, их интересуют вот такие зулусы... https://www.youtube.com/watch?v=DwIxtRbf8lw
    На Промеса похож! Ахахахаха!
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 17:09
    Максимович хочет бабла срубить, но Наполи не хочет, чтобы парень загубил карьеру и не отдает!
    Sully
    Sully
    сегодня в 17:07
    утка... спартаку не нужны православные сербы, их интересуют вот такие зулусы...

    Kerri
    Kerri
    сегодня в 17:06
    Умные люди эти итальянцы!
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 17:05
    Нефтедолларами игрока Федун заманивает, после 0:7 по другому никак!
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