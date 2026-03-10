Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: события

Победитель Лиги чемпионов Уэсли Снейдер сыграл за клуб 4-й лиги

вчера, 22:57

Победитель Лиги чемпионов и финалист чемпионата мира Уэсли Снейдер вернулся на поле в возрасте 41 года.

Экс-полузащитник сборной Нидерландов, завершивший профессиональную карьеру в августе 2019 года, сыграл в матче четвертого дивизиона чемпионата страны за клуб «OSM'75». Он вышел на поле за 20 минут до конца второго тайма, а его команда одержала домашнюю победу со счетом 1:0 над «Focus '07».

После выхода на поле Снейдеру вручили капитанскую повязку. Посмотреть на его игру, которая состоялась в Маарссенбруке — городе в провинции Утрехт, пришли сотни зрителей.

Старший брат Уэсли Джеффри работает в клубе помощником тренера, а младший брат Родни также играет в его составе.

Уэсли Снейдер выступал за «Аякс», «Реал Мадрид», миланский «Интер», «Галатасарай» и катарский клуб «Аль-Гарафа». Наибольшего успеха он добился в сезоне 2009/10, когда с «Интером» выиграл требл, завоевав титулы чемпиона Серии А, Кубка Италии и Лиги чемпионов. В том же году он вышел в финал чемпионата мира 2010 года, где Нидерланды уступили Испании в дополнительное время благодаря позднему голу Андреса Иньесты.

Подписывайся в ВК
Все новости
Карвахаль напомнил об уважении после критики за жест в матче с «Сельтой»
Вчера, 20:59
Слухи«Интер Майами», где играет Месси, на следующей неделе посетит Белый дом
28 февраля
Трофей чемпионата мира выставят в пострадавшей при беспорядках Гвадалахаре
27 февраля
Стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
26 февраля
Неймар сыграл за «Сантос» впервые с декабря
16 февраля
«Барселона» восстановила членство в Ассоциации европейских клубов
14 февраля
Сортировать
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:15
Решил "тряхнуть стариной" в буквальном смысле...)
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:39
По-моему это не совсем нормально... Главное, зачем?
sv_1969
sv_1969 ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 23:57
Наверное просто перекатывался)))
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 23:53
Как он бегал?) Он же колобком стал))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:08, ред.
Ждём в тренерах или помощниках
Вон Жирков с Шароновым какими помощниками оказались, что Динамо катком едет по всем
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:01
Вот так вот вышел в свой выходной мячик погонять)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 