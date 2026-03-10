Победитель Лиги чемпионов Уэсли Снейдер сыграл за клуб 4-й лиги

1773172644

вчера, 22:57

Победитель Лиги чемпионов и финалист чемпионата мира вернулся на поле в возрасте 41 года.

Экс-полузащитник сборной Нидерландов, завершивший профессиональную карьеру в августе 2019 года, сыграл в матче четвертого дивизиона чемпионата страны за клуб «OSM'75». Он вышел на поле за 20 минут до конца второго тайма, а его команда одержала домашнюю победу со счетом 1:0 над «Focus '07».

После выхода на поле Снейдеру вручили капитанскую повязку. Посмотреть на его игру, которая состоялась в Маарссенбруке — городе в провинции Утрехт, пришли сотни зрителей.

Старший брат Уэсли Джеффри работает в клубе помощником тренера, а младший брат Родни также играет в его составе.

Уэсли Снейдер выступал за «Аякс», «Реал Мадрид», миланский «Интер», «Галатасарай» и катарский клуб «Аль-Гарафа». Наибольшего успеха он добился в сезоне 2009/10, когда с «Интером» выиграл требл, завоевав титулы чемпиона Серии А, Кубка Италии и Лиги чемпионов. В том же году он вышел в финал чемпионата мира 2010 года, где Нидерланды уступили Испании в дополнительное время благодаря позднему голу Андреса Иньесты.