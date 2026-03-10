Потенциально чемпионский матч ПСВ перенесли на более раннее время

Матч Эредивизи между «Телстаром» и ПСВ, запланированный на воскресенье, 22 марта, перенесен на более раннее время.
Изначально игра должна была начаться в 20:00 по местному времени, но после консультаций с клубами и заинтересованными сторонами она была перенесена на 16:45.
Такое решение было принято в связи с тем, что по итогам этого поединка команда из Эйндховена может досрочно стать чемпионом Нидерландов. Однако вопрос чемпионства может быть решен уже в ближайшие выходные, если ПСВ дома обыграет НЕК, а «Фейеноорд» на своем поле проиграет «Эксельсиору».