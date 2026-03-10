Потенциально чемпионский матч ПСВ перенесли на более раннее время

1773176203

вчера, 23:56

Матч Эредивизи между «Телстаром» и ПСВ , запланированный на воскресенье, 22 марта, перенесен на более раннее время.

Изначально игра должна была начаться в 20:00 по местному времени, но после консультаций с клубами и заинтересованными сторонами она была перенесена на 16:45.