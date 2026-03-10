Top.Mail.Ru
Потенциально чемпионский матч ПСВ перенесли на более раннее время

вчера, 23:56
ТелстарЛоготип футбольный клуб Телстар (Велсен-Зёйд)-:-Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ22.03.2026 в 22:00 Не начался

Матч Эредивизи между «Телстаром» и ПСВ, запланированный на воскресенье, 22 марта, перенесен на более раннее время.

Изначально игра должна была начаться в 20:00 по местному времени, но после консультаций с клубами и заинтересованными сторонами она была перенесена на 16:45.

Такое решение было принято в связи с тем, что по итогам этого поединка команда из Эйндховена может досрочно стать чемпионом Нидерландов. Однако вопрос чемпионства может быть решен уже в ближайшие выходные, если ПСВ дома обыграет НЕК, а «Фейеноорд» на своем поле проиграет «Эксельсиору».

Перевод с eredivisie.nl Фото: Сайт Эредивизи
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:49
Матчи чемпионата Голландии сейчас не самое интересное зрелище... Разве что ПСВ только и можно посмотреть.
wgbumm723a2r
wgbumm723a2r
сегодня в 05:26
Пусть фанаты побольше погулеванят
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:58
Это наверное , что бы было больше времени для празднования?)))
