Церемония прощания с бывшим администратором «Локомотива» пройдет 12 марта

вчера, 20:09

Церемония прощания с Анатолием Машковым, который на протяжении многих лет был администратором московского «Локомотива», состоится 12 марта на стадионе «РЖД-Арена». Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

9 марта сообщалось, что Машков умер после продолжительной болезни на 87-м году жизни. Он будет похоронен на Лианозовском кладбище.

Начало церемонии прощания — в 10:00 по московскому времени. Отпевание пройдет с 12:30 до 13:30 в храме Ильи Пророка.

Машков трудился в качестве администратора «Локомотива» в 1977-1981, 1986-2026 годах.

