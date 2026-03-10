Top.Mail.Ru
Осимхен эмоционально отреагировал на баннер болельщиков «Галатасарая»

вчера, 21:45
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)1 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Болельщики «Галатасарая» растрогали нападающего команды Виктора Осимхена.

Перед матчем с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов фанаты вывесили на трибунах баннер, посвященный форварду. Нигериец не смог сдержать слез.

Осимхен эмоционально отреагировал на баннер болельщиков «Галатасарая»

p8tppabnzaht
p8tppabnzaht
вчера в 23:10
Витя отличился в матче, всё на благо клуба
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:13
Такие баннеры не слезами нужно отрабатывать, а самоотверженной игрой на поле. В противном случае может вступить в действие простое правило — "От любви до ненависти один шаг".... Тогда появятся баннеры другого содержания, а могут болельщики и про цвет кожи Осимхена вспомнить. Тогда тоже будет основание для слёз. Турция 🇹🇷 интересная страна....
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
вчера в 21:56
Фанаты хозяев разместили на трибунах перформанс, на котором Осимхен в футболке «Галатасарая» за руку уводит маленького себя со свалки. Ранее, рассказывая о своём детстве в авторской колонке на ThePlayers Tribune, нигериец поделился, что его детство прошло в трущобном районе Лагоса под названием Олусосун.
lazzioll
lazzioll
вчера в 21:49, ред.
логично было бы внутрь статьи баннер в хорошем увеличенном качестве, а не плачущих футболистов с детьми. я начало пропустил матча, а на той картинке что при просмотре ленты ничего неясно - Осимхен куда-то уносит детей???? в чем баннер вобщем, какой смысл не видно

нашел смысл, почитал. там короче на баннере Осимхен маленького себя уводит со свалки, где типа прошло его детство, там он учился играть в футбол в найденных бутсах, короче нищета в его нигерийском поселке, а он теперь из нее выбрался и мать там вроде помогающая.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:47
Зарядили эмоциями не только Витю , судя по 1 тайму!
