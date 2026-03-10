Осимхен эмоционально отреагировал на баннер болельщиков «Галатасарая»

Болельщики «Галатасарая» растрогали нападающего команды Виктора Осимхена.
Перед матчем с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов фанаты вывесили на трибунах баннер, посвященный форварду. Нигериец не смог сдержать слез.
|Галатасарай1 : 0Ливерпуль
|Матч завершен
нашел смысл, почитал. там короче на баннере Осимхен маленького себя уводит со свалки, где типа прошло его детство, там он учился играть в футбол в найденных бутсах, короче нищета в его нигерийском поселке, а он теперь из нее выбрался и мать там вроде помогающая.
