Ушел из жизни обладатель Кубка России в составе «Динамо» Сергей Некрасов

вчера, 17:48

Сергей Некрасов, бывший защитник московского «Динамо», ушел из жизни в возрасте 53 лет. На протяжении своей карьеры он был тесно связан с «Динамо», где провел большую часть карьеры и трижды стал призером чемпионата России, а также выиграл Кубок страны.

Некрасов родился 29 января 1973 года в Москве и с раннего возраста был увлечен футболом. В восемь лет он поступил в академию «Динамо», где прошел путь от новичка до одного из самых перспективных игроков. Первоначально он играл на позиции полузащитника, но позже был переведен в оборону, где смог полностью раскрыть свой потенциал и стать ключевым игроком основного состава «Динамо» в 1990-х годах.

Пик его карьеры пришелся на середину 1990-х годов, когда он стабильно выходил в основе и провел 149 матчей в чемпионате России, забив 12 голов. В 1994 году «Динамо» завоевало серебряные медали чемпионата, а Некрасов был включен в список «33 лучших футболистов России».

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин вспоминал, что главный тренер Константин Бесков высоко ценил молодого футболиста:

Бесков к нему очень хорошо относился, считал его своим сыном — со стороны казалось именно так. Он его мало критиковал, а если и ругал, то с какой-то мягкостью, не так, как других. Бесков как раз в нем видел хороший потенциал, и так бывает в футбольной жизни — травма перечеркнула если не звездную, то карьеру добротного футболиста.

Футболист дважды становился бронзовым призером чемпионата России — в 1993-м и 1997-м. Точилин добавил:

В той команде он был игроком основного состава. Он был чуть постарше меня, когда я пришел в «Динамо», он хорошо взаимодействовал как с ветеранами, так и с молодыми ребятами. В плане человеческих качеств могу о нем сказать только хорошее: от него не было какой-то дедовщины, наоборот, как на поле, так и вне его была поддержка.

Некрасов также имел успешную карьеру в Кубке России, где он стал обладателем трофея в 1995 году и еще дважды доходил до финалов. Он провел 23 матча в Кубке страны, забив два гола. На европейской арене Некрасов принял участие в 24 международных матчах, забив два гола.

Некрасов также выступал за молодежную сборную России и провел 11 матчей, включая ключевые встречи отбора к чемпионату Европы 1996 года. В 1998 году он был вызван в главную сборную страны и провел один матч против Бразилии.

В 1999 году Некрасов получил серьезную травму. Точилин считает, что она оказалась переломным моментом в карьере футболиста:

У него было повреждение мениска, это был то ли 1998, то ли 1999 год. Была неудачная операция, и мы как раз боролись в Кубке России. Тренером «Динамо» был Георгий Ярцев, и настолько велика роль Некрасова была в той команде, что ему приходилось играть на уколах. Насколько я помню, Ярцев до последнего его просил выходить играть как раз на уколах. Ему вовремя не сделали операцию, что повлияло на дальнейшую карьеру. У него, что называется, «пошли» хрящи, стало стираться колено, и от этой травмы он не смог полностью восстановиться.

В 2000 году Некрасов ушел из «Динамо» и стал игроком махачкалинского «Анжи». Позднее он выступал за подмосковные «Химки», «Видное», «Зоркий», московский «Титан» и иркутскую «Звезду». Профессиональная карьера официально завершилась в январе 2005 года, после чего он еще некоторое время играл на любительском уровне. Несмотря на то, что ему рано пришлось уйти из большого спорта, Некрасов остался в футболе и долгие годы представлял ветеранов «Динамо» в различных турнирах, а также сохранял преданность родному клубу.

Точилин рассказал, что в последний раз виделся с бывшим одноклубником на турнире ветеранов: