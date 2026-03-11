Дэвис получил новую травму в матче с «Аталантой»

1773208345

вчера, 08:52

Левый защитник «Баварии» продержался менее 30 минут во втором тайме ответного матча 1/8 ЛЧ против «Аталанты» в Бергамо и покинул поле из-за повреждения. Канадец, вышедший на замену в перерыве, отдал голевую передачу на пятый мяч мюнхенцев, но на 71-й минуте при счёте 6:1 вынужденно вышел из игры.

Его заменил Том Бишоп, а сам Дэвис укрыл лицо майкой, сдерживая слёзы. Спортивный директор баварцев Макс Эберль после окончания встречи сообщил: «У Джамала Мусиалы повреждение несерьёзное, а у Дэвиса снова мышечная травма. У вратаря Йонаса Урбига сотрясение и головная боль».

25-летний Дэвис пропустил много времени из-за повреждения крестообразной связки в 2025-м и вернулся только в декабре.