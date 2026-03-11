Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниЛига чемпионов 2025/2026

Дэвис получил новую травму в матче с «Аталантой»

вчера, 08:52
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)1 : 6Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис продержался менее 30 минут во втором тайме ответного матча 1/8 ЛЧ против «Аталанты» в Бергамо и покинул поле из-за повреждения. Канадец, вышедший на замену в перерыве, отдал голевую передачу на пятый мяч мюнхенцев, но на 71-й минуте при счёте 6:1 вынужденно вышел из игры.

Его заменил Том Бишоп, а сам Дэвис укрыл лицо майкой, сдерживая слёзы. Спортивный директор баварцев Макс Эберль после окончания встречи сообщил: «У Джамала Мусиалы повреждение несерьёзное, а у Дэвиса снова мышечная травма. У вратаря Йонаса Урбига сотрясение и головная боль».

25-летний Дэвис пропустил много времени из-за повреждения крестообразной связки в 2025-м и вернулся только в декабре.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноНападающий «Реала» Родриго успешно перенес операцию после разрыва «крестов»
10 марта
Двое игроков молодёжки «Актобе» госпитализированы после массовой драки
10 марта
ОфициальноАлиссон и Кьеза пропустят матч «Ливерпуля» в 1/8 ЛЧ с «Галатасараем»
09 марта
Каррерас не поможет «Реалу» в первом матче против «Манчестер Сити»
09 марта
Стала известна причина замены Берналя в матче «Барселоны» против «Атлетика»
08 марта
Защитник «Реала» Каррерас может пропустить первую игру против «Ман Сити»
07 марта
Все комментарии
jkcq6kudykpn
jkcq6kudykpn
вчера в 13:43, ред.
Почему матч ответный ? Это первый матч. А, понял, ответный матч в Мюнхене отменили, и так все ясно.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 09:46, ред.
... А у Дэвиса снова мышечная травма... Спортивный директор как-то слишком спокойно это сказал, ведь это произошло СНОВА. Может игроку нужна особенная разминка или специальная диета? Надо провести комплексное обследование, вдруг ему нельзя заниматься футболом? Или его надо долечить? Вопрос к медицине.....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:55
Скорейшего выздоравления и хорошего лечения.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 