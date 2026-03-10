«Барселона» получила лицензию для увеличения вместимости стадиона

1773157174

вчера, 18:39

«Барселона» получила от городского совета первую лицензию на эксплуатацию стадиона «Камп Ноу».

Этот этап в основном включает VIP-зоны и лаунжи, расположенные между первым и вторым ярусами стадиона, а также открытие северных ворот.

С открытием этих зон доступная вместимость объекта увеличивается до 62 652 зрителей. Кроме того, этот этап также включает введение в эксплуатацию новой зоны, предназначенной для трибуны болельщиков, расположенной в южной части стадиона и получившей название «Гол 1957» в честь исторического года открытия стадиона.