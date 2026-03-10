Top.Mail.Ru
«Барселона» получила лицензию для увеличения вместимости стадиона

вчера, 18:39

«Барселона» получила от городского совета первую лицензию на эксплуатацию стадиона «Камп Ноу».

Этот этап в основном включает VIP-зоны и лаунжи, расположенные между первым и вторым ярусами стадиона, а также открытие северных ворот.

С открытием этих зон доступная вместимость объекта увеличивается до 62 652 зрителей. Кроме того, этот этап также включает введение в эксплуатацию новой зоны, предназначенной для трибуны болельщиков, расположенной в южной части стадиона и получившей название «Гол 1957» в честь исторического года открытия стадиона.

Bombon
Bombon ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:49
Все просто. Реконструкция затягивается. После полной реконструкции будет больше 100 к. А это просто еще одну трибуну открыли
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:35
Сначала увеличили, а потом лицензию получили...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:35
Вместимость «Камп Ноу» до реконструкции 2022-2026 гг. составляет 99 354 зрителя

С открытием новых зон доступная вместимость объекта увеличивается до 62 652 зрителей

Ничего не понимаю....
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 21:24
Эти 62 тыс запросто заполнят. На Бернабеу ходят 64 тыс.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:00
пора задействовать ультрас блауграны!
Камп Ноу должен быть настоящей поддержкой команды
vjy85vwejh9y
vjy85vwejh9y
вчера в 20:37
Наверняка подмазали кого надо.
112910415
112910415
вчера в 19:52
как долго-то всё ...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 18:54
Радостная новость для болельщиков сине-бордовых, особенно для состоятельных.
