Фурсенко посетил тренировку «Зенита» в Дубае

Президент питерского «Зенита» Сергей Фурсенко посетил сегодняшнюю вечернюю тренировку команды на сборе в Дубае. Занятие носило игровой характер. Участие в тренировке принимали все футболисты, которые прилетели в ОАЭ, кроме защитника Бранислава Ивановича, который пока что тренируется по индивидуальной программе.
Президент приехал ☝️ #Зенит #дубай pic.twitter.com/F5OMBpvfLk— Олег Лы́сенко (@o_lysenko) 20 января 2018 г.
Короче, поработал. Правильный мужик.
Короче, поработал. Правильный мужик.
https://www.soccer.ru/news/1032773.shtml
😅😅😆
https://www.soccer.ru/news/1032773.shtml
😅😅😆
БУ---ГА---ГА--ГА---ГАГА
БУ---ГА---ГА--ГА---ГАГА