Фурсенко посетил тренировку «Зенита» в Дубае

Президент питерского «Зенита» Сергей Фурсенко посетил сегодняшнюю вечернюю тренировку команды на сборе в Дубае. Занятие носило игровой характер. Участие в тренировке принимали все футболисты, которые прилетели в ОАЭ, кроме защитника Бранислава Ивановича, который пока что тренируется по индивидуальной программе.