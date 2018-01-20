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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
    Перейдет в зарубежный клуб
    17%
    360
    Окажется в одной из команд РФПЛ
    49%
    1019
    Во второй части сезона будет играть за "Зенит-2"
    24%
    493
    Сумеет вернуться в состав "Зенита"
    5%
    100
    Затрудняюсь ответить
    5%
    95
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18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 4:1 Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 1.45 4.55 7
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Фурсенко посетил тренировку «Зенита» в Дубае

сегодня, 17:16

Президент питерского «Зенита» Сергей Фурсенко посетил сегодняшнюю вечернюю тренировку команды на сборе в Дубае. Занятие носило игровой характер. Участие в тренировке принимали все футболисты, которые прилетели в ОАЭ, кроме защитника Бранислава Ивановича, который пока что тренируется по индивидуальной программе.

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Все комментарии
rector
rector
сегодня в 19:44
Погрелся на солнышке, скупнулся, девчонок привезенных сфоткал в инстаграм.
Короче, поработал. Правильный мужик.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 19:00
Чего тут сверх естественного? Президент посетил своих подопечных!
Josep Guardiola98
Josep Guardiola98 ответил denmig
сегодня в 18:52
denmig:
Какое событие!!! - гос чиновник отдыхает под видом командировки!
за командой находящийся на 17 месте в рейтинге уефа наблюдать интереснее чем за 112 командой европы да??))
parallels
parallels ответил FILL3286
сегодня в 18:28
FILL3286:
А да забыл,посетил тренеровку лучшего клуба восточной Европы и полуфиналлиста последних лет ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ!!!
не расскажешь, где ты скрывался вместе с пупсиками, когда опубликовали эту новость?
https://www.soccer.ru/news/1032773.shtml
😅😅😆
denmig
denmig
сегодня в 18:24
Какое событие!!! - гос чиновник отдыхает под видом командировки!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 18:20
Хорошо чё..500 лямов долгу РФС оставил и жизнь удалась. Поседел весь видимо от бессонных ночей).
311
311 ответил Полевой Командир
сегодня в 18:11
Полевой Командир:
этому то там что нужно было? тоже мне "эксперт".... смотрел бы по Скайпу или в записи
В отпуск съездил нахаляву!)
Полевой Командир
Полевой Командир
сегодня в 17:59
этому то там что нужно было? тоже мне "эксперт".... смотрел бы по Скайпу или в записи
FILL3286
FILL3286
сегодня в 17:45
А да забыл,посетил тренеровку лучшего клуба восточной Европы и полуфиналлиста последних лет ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ!!!
FILL3286
FILL3286
сегодня в 17:44
    Sully
    Sully
    сегодня в 17:43
    Фурсенко посещает тренировку в Дубае, а Федун парилку в Танзании...
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 17:19
    Усиление подъехало...
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн
    сегодня в 17:19
    Официальный визит на тренировку в Дубай за деньги московских бабушек..ну или отпуск так удачно совпал)
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