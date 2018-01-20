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«Атлетико» и «Жирона» сыграли вничью

сегодня, 20:10
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«Атлетико» в Мадриде не смог обыграть «Жирону» в матче 20-го тура чемпионата Испании.

Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано»

«Атлетико» - «Жирона» - 1:1 (1:0)
Голы: Гризман 34 - Мансанера 73.

«Атлетико»: Облак, Врсалько (Витоло 80), Савич, Хименес,Бернар Эрнандес, Корреа, Партей, Ньигес, Феррейра Карраско, Коста (Гамейро 61), Гризманн (Коке 71).
Главный тренер: Диего Симеоне.

«Жирона»: Буну (Ирайсос 46), Рамальо Чимено, Эспиноса, Хуанпе, Адай, Понс , Гранель (Тимор 83), Мохика, Мансанера, Олунга, Гарсия Фрейре.
Главный тренер: Пабло Мачин.

Предупреждения: Хуанпе 30, Адай 37, Партей 45, Врсалько 66, Эспиноса 82, Хименес 82, Облак 90.

Судья: Рикардо Бенгоэчеа.

Напомним, что недавно «Атлетико» уступил «Севилье» в Кубке Испании.

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Все комментарии
Inquisitоr
Inquisitоr
сегодня в 21:42
В отличие от Эспаньола, славные каталонские ребята из Жироны не раздвигают ноги перед Мадридом. Конечно, в их победе над сливочным курятником нет ничего героического - этим скоро может похвастать половина Ла-Лиги, а вот сыграть вничью с Атлетико да ещё в гостях - для такой команды несомненный успех...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:35
Фарм-клуб мс не дает покоя лидерам испании))
VIPded
VIPded
сегодня в 21:31
Нежданчик... От Косты парочку ждал...
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 21:27
Я ставил на ничью Жирона не подвела
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 21:20
Жирона весьма крепка
ermak6848
ermak6848
сегодня в 21:14
Интрига однако....
cska plus
cska plus
сегодня в 21:13
Хреново.
Аксинья
Аксинья ответил Forever Atletico de Madrid
сегодня в 20:44
Forever Atletico de Madrid:
Ничего страшного!
Ситуация под контролем, тактический ход по дезориентации конкурентов...Атлетико явный скрытый лидер в чемпионской гонке...Мои поздравления...
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 20:38
Жирона ходячая проблема
dreamcr17
dreamcr17
сегодня в 20:25
Обидно.Нельзя позволять реалу приближаться.А иначе лысого бездаря простят ,если он займет 2 место.
marvel777
marvel777
сегодня в 20:18
кароч Барсу с чемпионством
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 20:17
Ничего страшного!
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid ответил Виталик ManUtd Rus
сегодня в 20:17
Виталик ManUtd Rus:
матрацы днища , конечно )))
Ты на свой мю посмотри кто еще днище!
FILL3286
FILL3286
сегодня в 20:15
Гризману в апл нужно бежать срочно
lemon_kg
lemon_kg
сегодня в 20:14
ЖИРОНА КРЕПКИЙ ОРЕШОК!
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 20:14
    No problem
    No problem
    сегодня в 20:14
    Ну вот и отлично.
    Матрас-это антифутбол.
    FILL3286
    FILL3286
    сегодня в 20:12
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