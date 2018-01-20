«Атлетико» и «Жирона» сыграли вничью

«Атлетико» в Мадриде не смог обыграть «Жирону» в матче 20-го тура чемпионата Испании.
Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано»
«Атлетико» - «Жирона» - 1:1 (1:0)
Голы: Гризман 34 - Мансанера 73.
«Атлетико»: Облак, Врсалько (Витоло 80), Савич, Хименес,Бернар Эрнандес, Корреа, Партей, Ньигес, Феррейра Карраско, Коста (Гамейро 61), Гризманн (Коке 71).
Главный тренер: Диего Симеоне.
«Жирона»: Буну (Ирайсос 46), Рамальо Чимено, Эспиноса, Хуанпе, Адай, Понс , Гранель (Тимор 83), Мохика, Мансанера, Олунга, Гарсия Фрейре.
Главный тренер: Пабло Мачин.
Предупреждения: Хуанпе 30, Адай 37, Партей 45, Врсалько 66, Эспиноса 82, Хименес 82, Облак 90.
Судья: Рикардо Бенгоэчеа.
Напомним, что недавно «Атлетико» уступил «Севилье» в Кубке Испании.