«Байер» учинил разгром «Хоффенхайму»

Матч 19-го тура Бундеслиги завершился уверенной победой «Байера» над «Хоффенхаймом». До этого поединка отрыв гостей от соперника составлял всего одно очко.

Зинсхайм, стадион «Рейн-Некар Арена»

«Хоффенхайм» – «Байер» – 1:4 (0:1)

Голы: Салаи 86 — Бэйли 43, Баумгартлингер 52, Аларио 70, Аларио 90+3

«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Хюбнер, Бичакчич (Ут 58), Гриллитш (Амири 62), Гайгер, Рупп (Крамарич 56), Цубер, Кадержабек, Гнабри, Салаи.

Главный тренер: Юлиан Нагельсманн.

«Байер»: Лено, Бендер, Венделл (Хенрикс 86), Та, Бендер (Рецос 68), Баумгартлингер, Арангис, Бэйли, Брандт (Мехмеди 78), Аларио, Фолланд.

Главный тренер: Хайко Херрлих.

Предупреждения: Бендер 42, Бичакчич 47, Гриллитш 59.

Судья: Тобиас Штилер.

В другой встрече тура «Боруссия» из Дортмунда сыграла вничью с «Гертой».