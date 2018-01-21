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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 24 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 5.6 3.85 1.62
Германия. Бундеслига 2017/2018, 19 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер Фонбет 1.12 9.5 18.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 Фонбет 1.55 4.15 6
Испания. Примера 2017/2018, 20 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво Фонбет 1.1 9.8 20
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Италия. Серия А 2017/2018, 21 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи Фонбет 3.65 3.45 2.02
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево Фонбет 1.23 6.45 11.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КальяриКальяри -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 4 3.5 1.9
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома Фонбет 2.3 3.4 3
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
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Франция. Лига 1 2017/2018, 22 тур 1 X 2
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«Ливерпуль» не спешит тратить деньги, заработанные на трансфере Коутиньо

сегодня, 08:46

«Ливерпуль» заработал 160 млн евро на трансфере полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону», но «красные» не намерены тратить эти деньги во время зимнего трансферного окна. Об этом рассказал тренер английского клуба Юрген Клопп:

«Разумеется, мы не станем стеняться тратить деньги, уже тратили, но не нужно этого делать в спешке, надо принять правильное решение в подходящий момент.

Не то чтобы Адам Лаллана стал заменой Филиппе Коутиньо, но он вернул себе хорошую форму. Круто. Это еще один прекрасный, креативный атакующий полузащитник. Он не сможет пробивать штрафные так же, как Коутиньо, но умеет многое другое.

Если во время зимнего трансферного окна подвернется хороший вариант, мы попробуем с ним поработать, но не ради того, чтобы охладить ситуацию и показать людям, что мы не спим. Речь идет о принятии правильных и неправильных решений».

Напомним, что в первом же матче без Коутиньо мерсисайдцы одолели «Манчестер Сити».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 09:42
Несколько поражений подтолкнут к тратам.
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov
сегодня в 09:26
Найдут и по лучше Коута.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:05
Какой сильный клуб....
Минус Коутиньо...Плюс победа над МС....и плюс 160 млн....
Soularity
Soularity
сегодня в 09:02
«Разумеется, мы не стаснем стеняться" -ошибочки
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