«Ливерпуль» не спешит тратить деньги, заработанные на трансфере Коутиньо

«Ливерпуль» заработал 160 млн евро на трансфере полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону», но «красные» не намерены тратить эти деньги во время зимнего трансферного окна. Об этом рассказал тренер английского клуба Юрген Клопп:

«Разумеется, мы не станем стеняться тратить деньги, уже тратили, но не нужно этого делать в спешке, надо принять правильное решение в подходящий момент.

Не то чтобы Адам Лаллана стал заменой Филиппе Коутиньо, но он вернул себе хорошую форму. Круто. Это еще один прекрасный, креативный атакующий полузащитник. Он не сможет пробивать штрафные так же, как Коутиньо, но умеет многое другое.

Если во время зимнего трансферного окна подвернется хороший вариант, мы попробуем с ним поработать, но не ради того, чтобы охладить ситуацию и показать людям, что мы не спим. Речь идет о принятии правильных и неправильных решений».

Напомним, что в первом же матче без Коутиньо мерсисайдцы одолели «Манчестер Сити».