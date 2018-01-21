Лерой Фер: «Теперь в наших действиях больше уверенности, чем было пару недель назад»

Полузащитник «Суонси» Лерой Фер поделился мнением накануне матча 24-го тура АПЛ против «Ливерпуля».



«Я думаю, что в последнее время наша команда стала лучше. Я чувствую, что мы стали более конкурентоспособными. Теперь в наших действиях больше уверенности, чем было пару недель назад.



В матче против „Ливерпуля“ мы хотим победить. Несмотря на то, что они потеряли Коутиньо, их команда обладает опасной линией атаки. Мы должны подойти к игре очень организованно, если хотим получить желаемый результат».