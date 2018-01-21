Дьяков: «„Бешикташ“? Смолов может подумать, что менять РФПЛ на Турцию – это шило на мыло»

Защитник «Сивасспора» Виталий Дьяков прокомментировал слухи об интересе «Бешикташа» к нападающему «Краснодара» Федору Смолову.



«„Бешикташ“ - это самая сильная по составу команда в стране. И по игре, скорее всего, тоже. Но вы же помните: „Бешикташ“ участвует в Лиге чемпионов, досрочно и уверенно занял в группе с „Порту“, „Лейпцигом“ и „Монако“ первое место. Возможно, на выступления в Европе и был сделан акцент. Где-то сказалась усталость. Отсюда и потери очков. Плюс еще недооценка соперников после Лиги чемпионов. По именам стамбульцы действительно всех превосходят. И по игре, повторю, тоже.



Стоит ему ехать Смолову в „Бешикташ“ или нет? Это очень хороший клуб, там суперстадион. На каждом матче по 40 тысяч зрителей, болельщики – фантастические, состав – очень сильный. Возможно, это интересный вариант для Федора. Но ведь ему есть из чего выбирать, не так ли?



Англия? „Вест Хэм“ – пусть и не самая сильная команда, но это Премьер-Лига. Есть шанс зарекомендовать себя и получить предложение от гранда. Оставаться в „Краснодаре“? Если клуб ставит перед собой глобальные цели, то почему бы и нет. „Бешикташ“? Смолов может подумать, что менять Россию на Турцию – это шило на мыло».