Пеллегрино не боится потерять пост главного тренера «Саутгемптона»

Главный тренер «Саутгемптона» Маурисио Пеллегрино признался, что не боится потерять свой пост, несмотря на то, что его команда в последнее время показывает удручающие результаты. В данный момент «Святые» находятся в зоне вылета, команда занимает 18 место в таблице АПЛ.



«Я не беспокоюсь о том, что может произойти в будущем. Даже в трудных ситуациях мне нравится моя работа. А если болельщики команды гордятся своим клубом, то это делает меня счастливым».



Напомним, что Маурисио Пеллегрино возглавил «Саутгемптон» минувшим летом.