«Рубин» выходил на «Спартак» с предложением арендовать у москвичей Попова

По информации источника, у полузащитника «Спартака» Ивелина Попова была возможность продолжить карьеру в Казани.

Сообщается, что попытку арендовать игрока года в Болгарии у «красно-белых» предпринимал «Рубин». Сторонам не удалось договориться, так как «Спартак» не устроила финансовая сторона сделки. «Рубин» был готов платить футболисту 40 тысяч евро в месяц вместо 125 тысяч, что он получает в московском клубе, а это означало, что разницу в суммах пришлось бы покрывать действующим чемпионам России.