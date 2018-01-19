​Закупки Сёмина. Успеть на чемпионский поезд

19 января 2018, 17:35

«Соккер.ру» интересно, как поведет себя на рынке лидер РФПЛ? Ведь трансферная голодовка может обернуться футбольной катастрофой.

Вероятность потерять лидерство, имея «плюс восемь» после двадцати туров, если судить по прошлым сезонам, в России небольшая. В пользу лидеров играет равенство в классе между ведущими командами. Не сказать, что «Локомотив», если к составу первого круга добавить Чорлуку и Ари, не забыв о точечном усилении, уступит в кадровом плане «Спартаку», где часто полон лазарет.

Или «Зениту», где во втором составе хватает игроков сборной России. А в ЦСКА на солидное усиление рассчитывать не могут. Тогда как у «Локомотива» немного денег имеется, судя по спорам спортивного директора от Геркуса – немца Эрика Штоффельсхауса, который долго работал на «Шальке», и главного тренера Юрия Семина. О трансферных разногласиях говорил сам наставник, а раз есть спор – выбирают. Но какие позиции можно усилить, чтобы «Локомотив» стал еще лучше?

Центр обороны и атаки

Здесь трансферы осуществили давно, просто потеряли Чорлуку и Ари из-за травм. Во-первых, скажется их колоссальный опыт и класс – речь о защитнике и нападающем, которые в пределах требований РФПЛ умеют все. Во-вторых, лидерские качества – и Ведран, и Арикленес являются мужчинами, которые дерутся до конца и в своих линиях, и у чужих ворот в трудный момент.

Отдаем должное успехам Пейчиновича и Фарфана в роли вынужденного центрфорварда. Но ветераны из лазарета – своевременное усиление, которое Семин получит, поскольку в Испании на сборах в тренировках принимают участие опытные представители трех из четырех линий после травм – Гильерме, Чорлука и Ари. Для Геркуса и казны «Локомотива» возвращение хорвата и бразильца – большой плюс.

Еще один нападающий

Казалось бы, Фарфан забил восемь мячей и показал себя бойцом, который в тридцать три года показывает рвение Алексея Миранчука, который на одиннадцать лет младше, – у него семь голов и игра даже в линии нападения вместе с братом. Но ведь после травмы Ари – вспомните, как хорошо бразилец начал сезон летом, в команду пришел Эдер, но не пришли голы пачками.

Кроме того, клубу португальца «Лиллю» запрещали регистрировать новичков зимой. А это значит, что чемпион Европы, который пригодился «Локомотиву», пусть и в качестве джокера со скамейки, может оказаться во Франции – возвращать арендованных «догам» можно. Ставить Коломейцева в центр атаки, как было раньше, глупо. Фарфан может играть в оттяжке, Ари вернется, но ему 32 года.

Закономерно говорили о Дзюбе, хотя подписание Артема вряд ли возможно – «Зенит» принципиально не захочет дарить сопернику в чемпионате человека, чей гол гипотетически может стать решающим. Однако искать людей в группу атаки Семину нужно еще и по причине интереса к братьям Миранчукам. Если «Зенит» или «Спартак» убедят близнецов уйти летом, то «Локомотив» автоматически нуждается в нападающих разных видов.

Проблема лишь в том, что иностранец будет дорогим и может не сыграть сильнее, чем Фарфан и Ари. Значит, надо смотреть на молодых. Или пробовать взять атакующего хавбека, неслучайно ведь были споры о Бен Арфа. Семин обожает хулиганистых игроков, он знает, как с ними ладить. Но Атем, конечно, слишком недисциплинированный и скандальный, а вот кого-то спокойнее поискать стоит. Но не в атаке главная беда.

Самая слабая позиция – Дмитрий Тарасов

Страшно, конечно, что в России чаще всего смотрели в Википедии в прошлом году, если ограничиваться футболистами, кто такие Аршавин и Тарасов. Или там узнавали подробности их личной жизни? Выходит, что привлечь внимание могут только скандалы с участием бывших и действующих жен футболистов, а сами игроки не очень массовому зрителю интересны. Звезд футбола в России не осталось?

Зато есть Дмитрий Тарасов, который не умеет играть в футбол на уровне универсального центрального хавбека. Более того, силовик не раз и не два влиял на действия Денисова. Игорь вынужден работать за себя и не только, при этом Тарасов рядом мешает сыграть опытному коллеге строго по центру, а если Денисова хотя бы немного смещаешь к флангу и заставляешь перестраиваться между зонами очень быстро – жди беды.

Вообще, связка Тарасов – Денисов не случайно много раз разбавлялась другими игроками. Но Коломейцев не сильно впечатлял, хотя у него появился приличный шанс себя показать, а Фернандеш нужен с привязкой к левому флангу и ближе к чужим воротам. Получается, необходим хавбек «от штрафной до штрафной». Такой учился в школе «Локомотива» и провел персонально приличный первый круг в составе «Рубина».

Оздоев уже не юный, если его позовут в состав лидера РФПЛ – согласится. Плюс Бердыев, при всем желании, сейчас не хозяин своим футболистам – финансово «Рубин» мало что может предложить. Так что закономерно бродят слухи об Оздоеве в Москве, и неслучайно говорят о Шатове. Манчини Олег не нужен, и хотя тут опять фактор передачи футболиста конкуренту, вряд ли универсал из «Зенита» такой же принципиальный бунтарь, как Дзюба. Значит, Семин может заполучить хавбека при желании.

Почему «Локомотиву» нужны новички именно зимой?

Когда у команды все замечательно, порой трудно определить, кого же можно добавить? Ведь некого убирать, даже минусы Тарасова разглядеть за статистикой силовых действий не каждый сможет. Но учтите, что сразу пять игроков у Семина провели все матчи от звонка до звонка. Игнатьеву, Гильерме и Фарфану тоже доверяли, когда не вмешивался форс-мажор. В результате обойма тех, кто сыграл больше 1000 минут, огромная – девять человек.

В таких условиях важно не прозевать момент, когда пойдут мелкие повреждения от усталости или когда утомляемость скажется на качестве футбола весной. Зимняя пауза всем позволяет совершить перезагрузку, но в случае «Локомотива» это опасная пауза. Мысль «кабы не было зимы» озвучивал даже Алексей Миранчук, ведь у команды пошла игра. Зимой же надо сыграть против «Ниццы», а потом штурмовать «Спартак» и всех остальных.

Надо думать о глубине и качестве состава, поэтому два россиянина или два местных и один легионер – задача-минимум. Да и новичков сейчас заманить проще, ведь годом ранее «Локомотив» шел на десятом месте и даже молодой Алексей Миранчук с боями подписывал новый контракт. Сейчас возможность вскочить в чемпионский поезд многих убедит, быть может, даже Марковича – неудачливого молодого серба из «Ливерпуля».

Играть за «Локомотив», который как минимум претендует на Лигу чемпионов в будущем, куда интереснее, чем за тот, что был недавно. Так что новички обязательно будут. Московский клуб должен сделать все, чтобы защитить лидерство, упускать точечный трансферный козырь права не имеют.