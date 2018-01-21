«Наполи» одержал победу и остался лидером Серии А

В поединке 21-го тура чемпионата Италии «Наполи» не без труда обыграл «Аталанту». Напомним, что команды встречались в рамках Кубка Италии в начале января. Тогда победу одержала «Аталанта».
Бергамо, стадион «Атлети Адзурри»
«Аталанта» – «Наполи» – 0:1 (0:0)
Гол: Мертенс 64
«Аталанта»: Бериша, Толой (Орсолини 78), Кальдара, Масиелло, Хатебур, Кристанте, Фройлер, Спинацолла (Госенс 60), Иличич (Хаас 73), Гомес, Корнелиус.
Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини.
«Наполи»: Рейна, Хисай, Альбиоль, Кулибали, Руй, Аллан, Жоржиньо, Зелински (Рог 85), Кальехон (Маджо 89), Мертенс, Инсинье (Гамшик 71).
Главный тренер: Маурицио Сарри.
Предупреждения: Руй 25, Кальехон 86.
Судья: Даниэле Орсато.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка