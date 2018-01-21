«Наполи» одержал победу и остался лидером Серии А

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Австралия. А-Лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Португалия. Примейра
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 1:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 5 4 1.65
Германия. Бундеслига 2017/2018, 19 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 4:2 Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер Фонбет 1.13 8.5 18
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 1:1 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 Фонбет 1.55 4.15 5.85
Испания. Примера 2017/2018, 20 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 7:1 Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво Фонбет 1.09 10.5 20
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Италия. Серия А 2017/2018, 21 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи Фонбет 3.75 3.4 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 5:1 Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево Фонбет 1.25 5.8 11
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КальяриКальяри 1:2 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 3.9 3.5 1.92
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома Фонбет 2.4 3.33 2.9
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 19 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 2:0 Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд Фонбет 1.65 4 4.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 0:0 Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 22 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонакоМонако 3:1 Логотип футбольный клуб МетцМетц Фонбет 1.3 5.5 9
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 5.7 4.5 1.5
  • Главные новости
  • Все новости
21:54
«Милан» одержал волевую победу над «Кальяри»7
21:17
Каррера нацелился на победу в трех турнирах33
20:53
«Тоттенхэм» потерял очки в матче с «Саутгемптоном»23
20:03
«Реал» разбил «Депортиво»96
19:30
«Зенит» может перехватить у «Спартака» Максимовича68
21:59
«Бетис» - «Барселона»: стартовые составы2
21:53
Гола Пьяцы не хватило «Шальке» для победы над «Ганновером»0
21:39
Друг Роналду: «Страсть к футболу для Криштиану важнее денег»4
21:37
Пеллегрино: «Сейчас для „Саутгемтона“ важно любое очко»0
21:31
Почеттино: «Поле было в тяжелом состоянии, поэтому сложно было хорошо сыграть»0
21:27
Каррера: «„Спартак“ не получал никаких предложений и запросов по Промесу»1
21:23
Эрик Дайер: «„Тоттенхэм“ не смог показать свой максимум»1
21:19
Тадич: «Встречались две агрессивные команды, поэтому было много борьбы»0
21:13
Уорд-Праус: «„Саутгемптон“ должен бороться в каждом матче»0
21:10
Каррера: «Джикия, учитывая его характер, восстановится раньше срока»1
21:08
Бертран: «Рады, что заработали очки в матче с „Тоттенхэмом“»0
20:59
«Монако» одержал победу над «Метцом»1
20:40
Роналду воспользовался телефоном, чтобы оценить тяжесть своей травмы29
20:36
Иммобиле получил травму в матче с «Кьево»0
20:28
Симоне Индзаги: «Сегодня мы смогли забить много голов - это хороший знак»1
20:26
Аллегри: «Буффон вернется в состав на следующей неделе»0
20:16
Перес сообщил Роналду, что у «Реала» нет денег на продление контракта с португальцем37
20:05
Пеле: «Я в порядке»2
19:45
ЦСКА сыграл вничью с «Волеренгой»21
19:38
«Ахмат» обыграл пражскую «Славию»2

«Наполи» одержал победу и остался лидером Серии А

сегодня, 16:28
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)0 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

В поединке 21-го тура чемпионата Италии «Наполи» не без труда обыграл «Аталанту». Напомним, что команды встречались в рамках Кубка Италии в начале января. Тогда победу одержала «Аталанта».

Бергамо, стадион «Атлети Адзурри»

«Аталанта» – «Наполи» – 0:1 (0:0)
Гол: Мертенс 64

«Аталанта»: Бериша, Толой (Орсолини 78), Кальдара, Масиелло, Хатебур, Кристанте, Фройлер, Спинацолла (Госенс 60), Иличич (Хаас 73), Гомес, Корнелиус. 
Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини.

«Наполи»: Рейна, Хисай, Альбиоль, Кулибали, Руй, Аллан, Жоржиньо, Зелински (Рог 85), Кальехон (Маджо 89), Мертенс, Инсинье (Гамшик 71).
Главный тренер: Маурицио Сарри.

Предупреждения: Руй 25, Кальехон 86.

Судья: Даниэле Орсато.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Милан» одержал волевую победу над «Кальяри»
Сегодня, 21:54 7
Гола Пьяцы не хватило «Шальке» для победы над «Ганновером»
Сегодня, 21:53 0
«Монако» одержал победу над «Метцом»
Сегодня, 20:59 1
«Тоттенхэм» потерял очки в матче с «Саутгемптоном»
Сегодня, 20:53 23
Пеле: «Я в порядке»
Сегодня, 20:05 2
«Реал» разбил «Депортиво»
Сегодня, 20:03 96
Обсудить
Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь ответил Против ЦСКА
сегодня в 19:48
Против ЦСКА:
"Наполи" не показал игры, но выиграл.
Опять при злостном ВАРварстве)
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 19:48
И про левый голешник тишина.)
Три очка не пахнут, если это не интор, но всё же грязненькая победа, как и подобает грязненькому клубу)

Тем интереснее смотреть дальше.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 19:32
"Наполи" не показал игры, но выиграл.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил juvenale
сегодня в 19:04
juvenale:
а так при голе п-ки еще и оффсайд был....и где вар?
Вот он)

https://a.radikal.ru/a38/1801/05/b1561bf121ba.jpg
juvenale
juvenale
сегодня в 18:46
а так при голе п-ки еще и оффсайд был....и где вар?
NunoGomes21
NunoGomes21 ответил Faley
сегодня в 17:42
Faley:
Жк сколько была друзья !!? Что то какнтора долго не расчитывает сасчитать не может чтоли !!
Две,все у Наполи. Если вдруг вопрос ещё актуален.
juvenale
juvenale
сегодня в 17:29
очередной отскок п-ки
RussianHorse
RussianHorse ответил FILL3286
сегодня в 17:21
FILL3286:
Снова кое как,на тоненького)) Такие фишки не проходили в ЛЧ и не пройдут! Отскок очередной) пакет номер два)!
Твой китайский визг с 10 места не слышно
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:13
Тем тяжелее будет Ювентусу отстоять свой законный титул.
Nickolai S
Nickolai S
сегодня в 17:07
И вот заметьте, как славно и, главное, корректно начиналось обсуждение, пока в ветку не набежали горбатые и прочие кривые.
Grande Torino
Grande Torino
сегодня в 17:05
С победой Наполи!
Nickolai S
Nickolai S ответил Горбатого могила исправит
сегодня в 17:03
Горбатого могила исправит:
Пацан с тебя все началось, сам знаешь что набросил и разозлил братву. Так что не вертись и признай косяк.
Косяк? Складно звонишь, но мимо. Обычно это ваша наглая банда кукарекать по поводу и без повода начинает.
Faley
Faley
сегодня в 17:00
Жк сколько была друзья !!? Что то какнтора долго не расчитывает сасчитать не может чтоли !!
Горбатого могила исправит
Горбатого могила исправит ответил Nickolai S
сегодня в 16:59
Пацан с тебя все началось, сам знаешь что набросил и разозлил братву. Так что не вертись и признай косяк.
denmig
denmig
сегодня в 16:53
Хахахах! Дешевый лидер! - как зенит из оффсайда работают! Аталанты молодцы!
SSC
SSC ответил Горбатого могила исправит
сегодня в 16:46
Горбатого могила исправит:
Лучше вспомни как ваш Николка брызгал на ветках Ювентуса )))
а вот почему)) в каждой команде такие брыжющие есть))
Горбатого могила исправит
Горбатого могила исправит
сегодня в 16:45
Наглым образом убили Аталанту двухметровым оффсайдом. Запачкались ребята по самую макушку ))) Только не поможет. Зеро титули )))
Горбатого могила исправит
Горбатого могила исправит ответил SSC
сегодня в 16:44
SSC:
столько злопыхателей на ветке...
Лучше вспомни как ваш Николка брызгал на ветках Ювентуса )))
pinturicchio86
pinturicchio86 ответил Klose_Miro
сегодня в 16:43
Klose_Miro:
Это по каким еще "трактатам", такие голы должны засчитывать? Нога - эта часть тела, которой футболист может нанести удар и соответственно забить гол, в сети есть фото, на котором отчетливо видно, что Мертенс находился к воротам ближе, чем последний защитник. Гол Гамшика в компенсированное время, не имеет никакого значения. Этот эпизод даже рассматривать не стоит. С Победой.
не спорь с ним, бесполезно, по их мнению они должны были нас побеждать не создав ни одного момента у наших ворот)))
SSC
SSC ответил FILL3286
сегодня в 16:41
FILL3286:
Никогда наполи не возьмет скудетто)
никогда не говори никогда...
SSC
SSC
сегодня в 16:40
столько злопыхателей на ветке...
SSC
SSC
сегодня в 16:39
победа над очень неудобным соперником...пока держимся)
Klose_Miro
Klose_Miro ответил Nickolai S
сегодня в 16:39
Nickolai S:
С удовольствием поздравлю тебя и в день твоего рождения, и в день, когда Наполи возьмет Скудетто. А какой разбор ты хочешь от меня услышать? Когда равнозначный эпизод трактуется в пользу нападающей команды? По хорошему и эпизод с Гамшиком надо было засчитывать.
Это по каким еще "трактатам", такие голы должны засчитывать? Нога - эта часть тела, которой футболист может нанести удар и соответственно забить гол, в сети есть фото, на котором отчетливо видно, что Мертенс находился к воротам ближе, чем последний защитник.
Гол Гамшика в компенсированное время, не имеет никакого значения. Этот эпизод даже рассматривать не стоит.
С Победой.
pinturicchio86
pinturicchio86
сегодня в 16:35
позорненькая и очень слабая победка п-ки, а в матче с нами, ради аталанты, судейка спустя 5 минут начал повтор смотреть, а тут один из центральных матчей тура, но повторы же не для п-ки придумали))) такими темпами наполи все-таки закрепиться на втором месте к концу сезона)))
FILL3286
FILL3286 ответил Nickolai S
сегодня в 16:33
Nickolai S:
С удовольствием поздравлю тебя и в день твоего рождения, и в день, когда Наполи возьмет Скудетто. А какой разбор ты хочешь от меня услышать? Когда равнозначный эпизод трактуется в пользу нападающей команды? По хорошему и эпизод с Гамшиком надо было засчитывать.
Никогда наполи не возьмет скудетто)
FILL3286
FILL3286
сегодня в 16:32
Снова кое как,на тоненького))
Такие фишки не проходили в ЛЧ и не пройдут!
Отскок очередной)
пакет номер два)!
Nickolai S
Nickolai S ответил Klose_Miro
сегодня в 16:32
Klose_Miro:
Жду подробный разбор судейской работы от Николы Неаполитанского, больше, чем собственный День Рождения.
С удовольствием поздравлю тебя и в день твоего рождения, и в день, когда Наполи возьмет Скудетто. А какой разбор ты хочешь от меня услышать? Когда равнозначный эпизод трактуется в пользу нападающей команды? По хорошему и эпизод с Гамшиком надо было засчитывать.
Klose_Miro
Klose_Miro
сегодня в 16:30
Жду подробный разбор судейской работы от Николы Неаполитанского, больше, чем собственный День Рождения.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100