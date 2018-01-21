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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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Грасия: «В России мне было очень тяжело, больше там работать не буду»

вчера, 22:45

Новый наставник «Уотфорда» Хави Грасия вспомнил о своем российском этапе карьеры, где он работал с казанским «Рубином».

«В России мне было очень тяжело. Там совсем не такая культура и менталитет, к которому я привык. Трудно было общаться: в команде были игроки из 13 разных стран и 5 переводчиков, поэтому мне было тяжело доносить до них свои слова каждый день, хотя я пытался это сделать изо всех сил. Погода тоже стала для меня проблемой.

Если еще когда-нибудь поступит предложение из России, я откажусь. В то же время не исключаю, что в будущем еще буду работать где-нибудь за рубежом».

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 10:02
"Рубин" ещё долго до блеска натирать после проделок вышеозначенного пикадора.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:16
Никто ещё не уезжал из Муткосистемы без кислого выражения лица......но это неплохо компенсировалось...)))
Капелло,Грасия,Луческу,Эмери,Спалетти,Билич и пр.- неплохие опытные заслуженные ребята....но...475 фактора способные у нас привести любой клуб к чемпионству не указываются в тренерском контракте...

Один Виллаш Боаш - счастлив и богат....и покинул данную территорию добровольно...с улыбкой...и 3-мя титулами за полтора года..)))...хотя и он был по началу в шоке от местных правил...
Не перестаю им восхищаться.....но он скорей гениальный авантюрист,чем гениальный тренер...))

Удачи!!!!
Ждём Анчелотти,Гвардиолу и Моуриньо ????)))
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 07:51
Сбитый лётчик..кер с ним..всё ясно..пропадёт без туалетной бумаги..).
Руководству и тренерскому штабу, после наследства Грасии, разгрести клубные проблемы пожелаю. Чую..болелы с тревогой и надеждой ждут продолжения сезона. То там, то здесь появляются новости о возможной продажи того, или иного игрока с роспаспортом. Отсюда много вопросов.
Zayac_65
Zayac_65
сегодня в 07:49
Слабак!!!
Parovoznic
Parovoznic
сегодня в 06:53
Кароч, пришёл в Рубин - на76. Уехал, и оттуда снова на76.
Культура и менталитет - норм, не то, что в России!
sir_Alex
sir_Alex ответил GeneralDeutchland
сегодня в 06:25
GeneralDeutchland:
В России вообще нечего делать европейцу, здесь по хорошему отсутствует безопасность, культура, банально вежливое приятное общение, единственный нюанс, что хорошо платят и потерпеть эту временную вахту можно. Лучше же все же соглашаться на меньше заработную плату в Европе, да и жить постоянно комфортно во всех проявлениях.
Прав на все 200%!
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
сегодня в 06:21
После таких удручающих результатов с Рубином, который купил ему всех запрошенных игроков, вообще странно, что его хотя бы в Уотфорд пригласили!!!
GeneralDeutchland
GeneralDeutchland
сегодня в 02:49
В России вообще нечего делать европейцу, здесь по хорошему отсутствует безопасность, культура, банально вежливое приятное общение, единственный нюанс, что хорошо платят и потерпеть эту временную вахту можно. Лучше же все же соглашаться на меньше заработную плату в Европе, да и жить постоянно комфортно во всех проявлениях.
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 02:35
а тебя кто-то позовет сюда что ли?)) ахах
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:33
Что там тежелого? Не чего не делаеш и бабло получаеш. А когда уволят еще несколко лет можно отдыхать и не устойку получать.
311
311
сегодня в 00:55
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 00:47
    Сюда ты ехал за баблом и получил всё с лихвой, развалив по ходу "Рубин". В Европе этот номер не пройдёт. Очередь Манчины уходить с твоими достижениями!
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 00:39
    культура?... о чем он вообще?))
    311
    311
    вчера в 23:00
    Ты и сейчас за границей работаешь!)
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 22:59
    Главное немало бабла срубил по неустойке и будь доволен, а в Рубине теперь финансовый кризис - срочно распродают весь хлам закупленный тобою...
    obana777
    obana777
    вчера в 22:55
    Да кто тебя в Россию еще пригласит? После того, что ты там показал, тебя вообще к футболу нельзя подпускать.
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