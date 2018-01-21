Грасия: «В России мне было очень тяжело, больше там работать не буду»

Новый наставник «Уотфорда» Хави Грасия вспомнил о своем российском этапе карьеры, где он работал с казанским «Рубином».

«В России мне было очень тяжело. Там совсем не такая культура и менталитет, к которому я привык. Трудно было общаться: в команде были игроки из 13 разных стран и 5 переводчиков, поэтому мне было тяжело доносить до них свои слова каждый день, хотя я пытался это сделать изо всех сил. Погода тоже стала для меня проблемой.

Если еще когда-нибудь поступит предложение из России, я откажусь. В то же время не исключаю, что в будущем еще буду работать где-нибудь за рубежом».