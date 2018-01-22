Азар: «„Челси“ не нужен еще один нападающий»

Полузащитник «Челси» Эден Азар полагает, что команде не нужно покупать еще одного форварда, несмотря на последние спекуляции на эту тему.
«Мы считаем, что у нас есть два отличных форварда - Мората и Батшуайи. Если они не готовы, то я могу сыграть нападающего, так что не думаю, что нам нужны еще форварды.
Когда мы транжирим моменты, люди начинают говорить о новом нападающем, но когда мы забиваем, наша атака становится лучшей в лиге. В таких случаях никто не может сказать, что нам требуется усиление этой позиции».
Также Азар рассказал о своем будущем.
«У меня еще два года по контракту, и я счастлив здесь. Уже десять раз говорил, что хочу закончить этот сезон, а потом посмотрим. Но еще раз подчеркну - я счастлив в „Челси“».
Хотя может это слова Антоши..
Хотя может это слова Антоши..
Ты лучше на поле вопросы решай!!
О покупках-продажах есть кому думать..
Тем более, о качественном, забивном напе..
Ты лучше на поле вопросы решай!!
О покупках-продажах есть кому думать..
Тем более, о качественном, забивном напе..
Но как минмум, от одного нападающего нужно избавится. (не Миши)
Но как минмум, от одного нападающего нужно избавится. (не Миши)