Азар: «„Челси“ не нужен еще один нападающий»

Полузащитник «Челси» Эден Азар полагает, что команде не нужно покупать еще одного форварда, несмотря на последние спекуляции на эту тему.

«Мы считаем, что у нас есть два отличных форварда - Мората и Батшуайи. Если они не готовы, то я могу сыграть нападающего, так что не думаю, что нам нужны еще форварды.

Когда мы транжирим моменты, люди начинают говорить о новом нападающем, но когда мы забиваем, наша атака становится лучшей в лиге. В таких случаях никто не может сказать, что нам требуется усиление этой позиции».

Также Азар рассказал о своем будущем.

«У меня еще два года по контракту, и я счастлив здесь. Уже десять раз говорил, что хочу закончить этот сезон, а потом посмотрим. Но еще раз подчеркну - я счастлив в „Челси“».