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Азар: «„Челси“ не нужен еще один нападающий»

сегодня, 12:04

Полузащитник «Челси» Эден Азар полагает, что команде не нужно покупать еще одного форварда, несмотря на последние спекуляции на эту тему.

«Мы считаем, что у нас есть два отличных форварда - Мората и Батшуайи. Если они не готовы, то я могу сыграть нападающего, так что не думаю, что нам нужны еще форварды.

Когда мы транжирим моменты, люди начинают говорить о новом нападающем, но когда мы забиваем, наша атака становится лучшей в лиге. В таких случаях никто не может сказать, что нам требуется усиление этой позиции».

Также Азар рассказал о своем будущем.

«У меня еще два года по контракту, и я счастлив здесь. Уже десять раз говорил, что хочу закончить этот сезон, а потом посмотрим. Но еще раз подчеркну - я счастлив в „Челси“».

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Все комментарии
azkan
azkan
сегодня в 17:41
Он будет прав если с Арсеналом также сыграют в нападении как с БХ
azkan
azkan
сегодня в 17:39
Походу Азар начинает рулить Челси))) Тренеру и менеджменту это вряд ли понравится.
Хотя может это слова Антоши..
Таганский
Таганский
сегодня в 14:57
Азарчик!!
Ты лучше на поле вопросы решай!!
О покупках-продажах есть кому думать..
Тем более, о качественном, забивном напе..
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 14:43
Возможно.
Но как минмум, от одного нападающего нужно избавится. (не Миши)
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 12:43
Пусть об этом говорит тренер.
dark_Akex
dark_Akex
сегодня в 12:26
В команде должно быть как минимум три форварда. Сезон длинный, матчей много, потеря формы, усталось, травмы...
dimagas1
dimagas1
сегодня в 12:23
Правильно,одного мало)))
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