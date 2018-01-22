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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 24 тур 1 X 2
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Испания. Примера 2017/2018, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага Фонбет 1.63 3.55 6
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22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа Фонбет 1.18 6.35 17.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:3 Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 2:2 Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 2:1 Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 5:0 Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
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«Зенит» - «Копенгаген»: Заболотный сыграет с первых минут

сегодня, 17:20
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 0Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгагенМатч завершен

Стал известен состав «Зенита» на контрольный матч с «Копенгагеном». Отметим появление в «старте» «сине-бело-голубых» форварда Антона Заболотного, который ранее заявил о намерении закрепиться в основе клуба.

«Зенит»: Лунев, Жирков, Скроботов, Каккоев, Богаев, Ерохин, Капленко, Полоз, Плетнев, Панюков, Заболотный. 
Запасные: Лодыгин, Кришито, Маммана, Мевля, Терентьев, Кузяев, Паредес, Краневиттер, Ригони, Кокорин, Дриусси.

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Все комментарии
korn3512
korn3512 ответил Nikola45
сегодня в 20:50
    Nikola45
    Nikola45
    сегодня в 19:46
    Мне тут статья понравилась! Спартак начал 2018 год с двух поражений )) Казахи как детей носом! Мне даже стыдно за страну опять было! )
    Nikola45
    Nikola45 ответил korn3512
    сегодня в 19:42
    korn3512:
    Я про Заболотного если че)
    Честный бы человек Извинился ! ))
    Nikola45
    Nikola45 ответил korn3512
    сегодня в 19:42
    korn3512:
    Я про Заболотного если че)
    Что вы нам рассказывали о Зенит Копенгагин? ))
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил korn3512
    сегодня в 19:12
    korn3512:
    Литейный блин, я ветки попутал уже. Везде ты!Ахахаха
    Да и я смотрю везде ава бомжары на корточках! :)))
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил korn3512
    сегодня в 19:11
    korn3512:
    Аа , эт тот с Сидоровским хвостиком который? Ты теперь пытаешься спрятатся за него и меня им напугать?))
    Хвостиком поросенка Вас не испугаешь! :)))
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 19:06
    Главное - игра. А результат интересует только фантиков обеих команд, желающих поточить языки друг о друга :)
    korn3512
    korn3512 ответил Литейный 4
    сегодня в 19:05
    Я про Заболотного если че)
    korn3512
    korn3512 ответил Литейный 4
    сегодня в 19:05
    Литейный блин, я ветки попутал уже. Везде ты!Ахахаха
    korn3512
    korn3512 ответил Литейный 4
    сегодня в 19:03
    Аа , эт тот с Сидоровским хвостиком который? Ты теперь пытаешься спрятатся за него и меня им напугать?))
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил korn3512
    сегодня в 19:01
    korn3512:
    Кто такой Панюков? Это что, приставка "П" к постаревшему Анюкову??
    Это нынешний нападающий, который сегодня отгрузил чемпиону Дании дубль. И это ваш будущий ужас! :)))
    korn3512
    korn3512
    сегодня в 18:29
    Кто такой Панюков? Это что, приставка "П" к постаревшему Анюкову??
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил RDeanW
    сегодня в 18:25
    RDeanW:
    Каккоев истинно зенитовская фамилия) на нашего жано в питере нашлись и какоевы, и передасы и другие)
    Это вам не Педры!
    OLESOCC
    OLESOCC
    сегодня в 18:24
    А Манч всё экспериментирует - ни одного иностранца в основе! Досталось ему от Пу!.
    RDeanW
    RDeanW
    сегодня в 18:20
    Каккоев

    истинно зенитовская фамилия) на нашего жано в питере нашлись и какоевы, и передасы и другие)
    Алексей Буренин
    Алексей Буренин
    сегодня в 17:50
    Правильно пусть привыкает
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил FILL3287
    сегодня в 17:46
    FILL3287:
    ага! а за вас все время стыдно,даже когда наши в фигурном катании проигрывают))) ахаххаха
      кот сибиряк
      кот сибиряк ответил Strikers188
      сегодня в 17:45
      Strikers188:
      https://www.soccer.ru/?new_design=0 Cтарого сайта вам в хату
      Спасибки большое,а то я аж потерялся. )))))
      Strikers188
      Strikers188 ответил кот сибиряк
      сегодня в 17:40
      кот сибиряк:
      Что случилось с сайтом? Как перейти на старую версию? И кто такие:Скроботов, Каккоев, Богаев,Плетнев, Капленко,Панюков, Заболотный? Что-то я совсем отстал от жизни.
      https://www.soccer.ru/?new_design=0
      Cтарого сайта вам в хату
      FILL3287
      FILL3287 ответил FROLL 001
      сегодня в 17:38
      FROLL 001:
      Нормальный стартовый состав. Все россияне.
      ага! а за вас все время стыдно,даже когда наши в фигурном катании проигрывают))) ахаххаха
      кот сибиряк
      кот сибиряк
      сегодня в 17:37
      Что случилось с сайтом?
      Как перейти на старую версию?
      И кто такие:Скроботов, Каккоев, Богаев,Плетнев, Капленко,Панюков, Заболотный?
      Что-то я совсем отстал от жизни.
      FROLL 001
      FROLL 001 ответил FILL3287
      сегодня в 17:35
      FILL3287:
      Хоть бы пятый состав выставили,а то по накупали 60 человек,и даже в тренировке не дают сыграть, стыдно как обычно за голубых
        кот сибиряк
        кот сибиряк ответил piercman
        сегодня в 17:28
        piercman:
        нормальный такой лимит 😄
        Дарова БРО!
        FROLL 001
        FROLL 001
        сегодня в 17:28
        Нормальный стартовый состав. Все россияне.
        FILL3287
        FILL3287
        сегодня в 17:27
        Хоть бы пятый состав выставили,а то по накупали 60 человек,и даже в тренировке не дают сыграть, стыдно как обычно за голубых
        piercman
        piercman
        сегодня в 17:26
        нормальный такой лимит 😄
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