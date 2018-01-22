«Зенит» - «Копенгаген»: Заболотный сыграет с первых минут

Стал известен состав «Зенита» на контрольный матч с «Копенгагеном». Отметим появление в «старте» «сине-бело-голубых» форварда Антона Заболотного, который ранее заявил о намерении закрепиться в основе клуба.
«Зенит»: Лунев, Жирков, Скроботов, Каккоев, Богаев, Ерохин, Капленко, Полоз, Плетнев, Панюков, Заболотный.
Запасные: Лодыгин, Кришито, Маммана, Мевля, Терентьев, Кузяев, Паредес, Краневиттер, Ригони, Кокорин, Дриусси.
истинно зенитовская фамилия) на нашего жано в питере нашлись и какоевы, и передасы и другие)
истинно зенитовская фамилия) на нашего жано в питере нашлись и какоевы, и передасы и другие)
Cтарого сайта вам в хату
Cтарого сайта вам в хату
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И кто такие:Скроботов, Каккоев, Богаев,Плетнев, Капленко,Панюков, Заболотный?
Что-то я совсем отстал от жизни.
Как перейти на старую версию?
И кто такие:Скроботов, Каккоев, Богаев,Плетнев, Капленко,Панюков, Заболотный?
Что-то я совсем отстал от жизни.