«Зенит» - «Копенгаген»: Заболотный сыграет с первых минут

Стал известен состав «Зенита» на контрольный матч с «Копенгагеном». Отметим появление в «старте» «сине-бело-голубых» форварда Антона Заболотного, который ранее заявил о намерении закрепиться в основе клуба.

«Зенит»: Лунев, Жирков, Скроботов, Каккоев, Богаев, Ерохин, Капленко, Полоз, Плетнев, Панюков, Заболотный.

Запасные: Лодыгин, Кришито, Маммана, Мевля, Терентьев, Кузяев, Паредес, Краневиттер, Ригони, Кокорин, Дриусси.