В «Реале Сосьедад» отметили, что Захарян имел шансы в матче с «Овьедо»

1771748522

сегодня, 11:22

Полузащитник «Реала Сосьедад» имел ряд шансов проявить себя в ходе поединка испанского чемпионата против «Овьедо», и, по мнению пресс-атташе клуба Йона Адера Мундуате, продолжит развиваться как игрок.

Захарян вступил в игру на 77-й минуте матча 25-го тура с «Овьедо», завершившегося со счетом 3:3. До этого его последнее появление на поле состоялось 13 января в кубковой встрече с «Осасуной» (2:2, 6:5 по пенальти). В рамках национального первенства российский игрок в последний раз выходил на поле 4 января в матче против «Атлетико» (1:1). В его отсутствии на поле сыграли роль болевые ощущения в левой икроножной мышце.

«Печально за результат. У Арсена было несколько шансов, он будет расти и дальше», — прокомментировал Мундуате.

22-летний Захарян является игроком «Реала Сосьедад» с лета 2023 года. В текущем сезоне он принял участие в 17 поединках во всех турнирах, в которых сумел отличиться одним забитым мячом.