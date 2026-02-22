Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомИспания. Примера 2025/2026

В «Реале Сосьедад» отметили, что Захарян имел шансы в матче с «Овьедо»

сегодня, 11:22
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)3 : 3Логотип футбольный клуб Реал ОвьедоРеал ОвьедоМатч завершен

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян имел ряд шансов проявить себя в ходе поединка испанского чемпионата против «Овьедо», и, по мнению пресс-атташе клуба Йона Адера Мундуате, продолжит развиваться как игрок.

Захарян вступил в игру на 77-й минуте матча 25-го тура с «Овьедо», завершившегося со счетом 3:3. До этого его последнее появление на поле состоялось 13 января в кубковой встрече с «Осасуной» (2:2, 6:5 по пенальти). В рамках национального первенства российский игрок в последний раз выходил на поле 4 января в матче против «Атлетико» (1:1). В его отсутствии на поле сыграли роль болевые ощущения в левой икроножной мышце.

«Печально за результат. У Арсена было несколько шансов, он будет расти и дальше», — прокомментировал Мундуате.

22-летний Захарян является игроком «Реала Сосьедад» с лета 2023 года. В текущем сезоне он принял участие в 17 поединках во всех турнирах, в которых сумел отличиться одним забитым мячом.

Подписывайся в ВК
Все новости
Захарян сыграл за «Сосьедад» впервые с середины января
Вчера, 18:28
Российский герой в Лиге чемпионов. Хайкин приблизил скромный клуб к 1/8-й
19 февраля
Макаров восстановился и готовится к матчу с «Антальяспором»
19 февраля
Захарян может выйти на поле в игре против «Овьедо»
18 февраля
Головин сделал голевую передачу на 1-й минуте матча ЛЧ против ПСЖ
17 февраля
Головин прокомментировал два ассиста и удаление в игре против «Нанта»
14 февраля
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:08
А на что именно он имел оансы? Ходить пешком? Воспользовался. Ходил. Ушел с поля сам не на носилках. Все путём
lotsman
lotsman
сегодня в 14:06
Для чего это говорить? У всех, выходящих на поле игроков, есть шансы.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:48
Такое впечатление что они себя постоянно оправдывают за покупку нашего таланта)))
Agamaga005
Agamaga005 ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 13:37
Врос)
lazzioll
lazzioll ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 13:22
не торопись, вдруг при раздаче автографов палец вывихнет
112910415
112910415
сегодня в 13:13
" Эх, продать бы, чтоб рос в другом месте ! "
8cu495n4c2mz
8cu495n4c2mz
сегодня в 13:09, ред.
Как там у Цоя: " Мама - анархия; папа - стакан портвейна... "

Раз пошла такая пьянка, Книга Гиннесса почему безмолвствует ? Рекорд в футболе по времени на бюллетени разве не за игроком Сосьедад ?
r6p6r85seuge
r6p6r85seuge
сегодня в 13:03
Имел или не имеил... вот в чем вопрос....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:50, ред.
спасибо, что живой.
и сколько то касаний было?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:39, ред.
Лучше не иметь шансов...но использовать...
Чем иметь шансы и не использовать...

Касаемо темы в целом...
"Шансы" это про Карпина, Шалимова, Аленичева в топ-5....с их ещё славной советской школой подготовки....
А у нынешних игроков с нынешним уровнем РПЛ (ну может кроме Головина и Сафонова) это просто небольшое познавательное путешествие....
Capral
Capral
сегодня в 12:31
Они лучше не позорились бы, говорить о том, что имел и не использовал, против команды с последнего места...
shur
shur
сегодня в 12:29
...растёт Арсен, личным летописцем в штабе обзавёлся....!!!
t2z43vjgqweu
t2z43vjgqweu
сегодня в 12:28
Оптимизма им конечно не занимать
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:27
"У Арсена было несколько шансов,
он будет расти и дальше»,"...

Мундуате был так впечатлён игрой полузащитника , что заговорил в стихотворной форме ( что то похожее на рэп)... А если в следущим матче Захарян вдруг забьёт ( если конечно играть здоровье позволит) - пресс - атташе былину об Арсене сложит? )))
v4qjxnjw5efq
v4qjxnjw5efq
сегодня в 12:26
За несколько минут всего себя не покажешь.
mua67ytsvyp9
mua67ytsvyp9
сегодня в 12:23, ред.
Раньше в Ла Лиге гремела в медиа лишь большая тройка, но армян поднял бренд РС подстать лидерам.
Мне кажется футболки с Захаряном будут продаваться на ура у любителей похохмить. Мотивы в маркетинге неисповедимы.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:16
У Арсена было несколько шансов, он будет расти и дальше», — прокомментировал Мундуате.
------
Куда же ещё расти? К ЗМ готовят?
Dinamo
Dinamo
сегодня в 12:15
Расти в скамейку?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 