Глава РПЛ назвал наиболее заметные переходы в зимнее окно

сегодня, 07:20

Президент Российской премьер-лиги ( РПЛ ) поделился своим мнением о наиболее заметных трансферах, прошедших в зимнее окно. С его точки зрения, наиболее значимыми стали трансферы, связанные с «Зенитом» и ЦСКА .

Ранее в ночь на 20 февраля было официально закрыто зимнее трансферное окно в РПЛ .

«Я не могу выделить один трансфер прошедшего окна, выделю, наверное, пять. Безусловно, обмен [нападающего „Зенита“] Лусиано Гонду на [защитника ЦСКА ] Игоря Дивеева — это ярко, две команды борются за чемпионство, яркая афиша, — отметил Алаев. — Безусловно, трансфер Дмитрия Баринова [из „Локомотива“] в ЦСКА . Не расставляю по местам. Но человек-легенда, в целом хочется сказать, что ЦСКА укрепил состав и свои позиции».

«Два трансфера „Зенита“ выделяются. Очень понравился на Зимнем кубке Джон Джон, видно, что качественный футболист, думаю, что может стать яркой звездой нашей лиги. Конечно, Джон Дуран, правда, мы его пока не видели. Конечно, событие, что такой футболист приезжает. Наверное, у него не все гладко было, переходы, но я уверен, что руководство клуба его замотивирует, и мы увидим яркую концовку чемпионата», — добавил Алаев.