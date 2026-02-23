Top.Mail.Ru
Глава РПЛ назвал наиболее заметные переходы в зимнее окно

сегодня, 07:20

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев поделился своим мнением о наиболее заметных трансферах, прошедших в зимнее окно. С его точки зрения, наиболее значимыми стали трансферы, связанные с «Зенитом» и ЦСКА.

Ранее в ночь на 20 февраля было официально закрыто зимнее трансферное окно в РПЛ.

«Я не могу выделить один трансфер прошедшего окна, выделю, наверное, пять. Безусловно, обмен [нападающего „Зенита“] Лусиано Гонду на [защитника ЦСКА] Игоря Дивеева — это ярко, две команды борются за чемпионство, яркая афиша, — отметил Алаев. — Безусловно, трансфер Дмитрия Баринова [из „Локомотива“] в ЦСКА. Не расставляю по местам. Но человек-легенда, в целом хочется сказать, что ЦСКА укрепил состав и свои позиции».

«Два трансфера „Зенита“ выделяются. Очень понравился на Зимнем кубке Джон Джон, видно, что качественный футболист, думаю, что может стать яркой звездой нашей лиги. Конечно, Джон Дуран, правда, мы его пока не видели. Конечно, событие, что такой футболист приезжает. Наверное, у него не все гладко было, переходы, но я уверен, что руководство клуба его замотивирует, и мы увидим яркую концовку чемпионата», — добавил Алаев.

Capral
Capral
сегодня в 09:35
Алаев в своем репертуаре: "Очень понравился Джон Дуран, правда, пока мы его не видели..."
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:33
как обычно, Зенит силен по бразильскому составу.
но по игре много неясного.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 09:09
Посмотрим, как Локомотив будет играть без Баринова...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 09:08
На редкость вялая трансферная активность в эту зиму.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 09:06
Если бы меня спросили, назвал только переходы Баринова и Дивеева. Почему? Мне по-человечески непонятно, почему Локомотив не продлил контракт с Дмитрием, неужели нельзя было решить этот вопрос? Взаимоотношения с тренером не сложились? Кого из Галактионова пытаются вырастить, тренера? Что-то долго он растёт, пусть бы сам нашёл выход из довольно типичной ситуации... Дивеев? Мне нравится, как он целует эмблему клуба на футболке... А Джонов я просто не знаю.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 09:00
усилился ЦСКА и Зенит, ослабился Локомотив, Краснодар первый по очкам. а выиграет возьмет Балтика. просто хладнокровно настроится и победит)))
NbKA555
NbKA555
сегодня в 08:52
Кэп очевидность
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 08:41
А, собственно, больше и выделять нечего.
