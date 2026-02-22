«Милан» дома уступил «Парме»

В матче итальянской Серии А встречались «Милан» и «Парма». Встреча завершилась со счетом 0:1.
За гостей забил Троило (80').
По итогам встречи «Милан» имеет 54 очка (2-е место), у гостей — 32 очка (12-е место).
В следующем матче «Милан» сыграет 1 марта, соперником будет «Кремонезе». «Парма» проведет следующий матч 27 февраля (соперник — «Кальяри»).
ну будем честны, Милан уже давно троило, победы больше вымучивались чем давались с легкостью. всякие Пизы а теперь вот Парма это показывали. но машина работала со старта все замедляясь и замедляясь. ну если что, на скудетто они и не претендовали, а из зоны ЛЧ учитывая какие остальные калеки не вылетят. так что ничего не случилось страшного))
