«Милан» дома уступил «Парме»

сегодня, 22:10
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 1Логотип футбольный клуб ПармаПармаМатч завершен

В матче итальянской Серии А встречались «Милан» и «Парма». Встреча завершилась со счетом 0:1.

За гостей забил Троило (80').

По итогам встречи «Милан» имеет 54 очка (2-е место), у гостей — 32 очка (12-е место).

В следующем матче «Милан» сыграет 1 марта, соперником будет «Кремонезе». «Парма» проведет следующий матч 27 февраля (соперник — «Кальяри»).

пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 23:05
Комо больше заслужил Лигу чемпионов
Alex_67
Alex_67 ответ AleS (раскрыть)
сегодня в 22:55
Имея тридцать два очка не должны...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 22:53
Обидно за итальянский футбол, обидно за Милан... Что из себя сейчас представляет Парма? Не самый крепкий середняк, одержавший 8 побед в 26 матчах и забивший 19 мячей. Почему клуб, семь раз бравший Лигу чемпионов и заявивший о чемпионских амбициях в нынешнем сезоне, дома проигрывает команде из второй половины турнирной таблицы? Ведь Серия А сейчас единственный турнир в котором продолжают участвовать Россонери? Посмотрел стартовый состав — там всего один итальянец, Давиде Бартесаги. А ведь Италия 🇮🇹 всегда славилась своими защитниками? Однако, новые Барези, Мальдини, Тассотти, Костакурты, Несты сами собой не появятся — их нужно вырастить. Уважаемые спортивные чиновники, так футболом не руководят — так его уничтожают!!!
lazzioll
lazzioll
сегодня в 22:40
"За гостей забил Троило"(с)
ну будем честны, Милан уже давно троило, победы больше вымучивались чем давались с легкостью. всякие Пизы а теперь вот Парма это показывали. но машина работала со старта все замедляясь и замедляясь. ну если что, на скудетто они и не претендовали, а из зоны ЛЧ учитывая какие остальные калеки не вылетят. так что ничего не случилось страшного))
AleS
AleS
сегодня в 22:34
Парма красавчики. Надеюсь теперь точно не вылетят.
shur
shur ответ particular (раскрыть)
сегодня в 22:29, ред.
...второй раз поставил на Милан с мудрым хорватом и обос--лся !
Всё! Чур меня!
particular
particular
сегодня в 22:26
Уступил... Вообще-то, подобное по другому называется...
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 22:23
Эх кузины кузины Ахах)))
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 22:21
как я ненавижу трусливый футбол Аллегри, это просто ужас
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 22:14
Интер можно поздравить с чемпионским титулом))
