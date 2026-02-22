Top.Mail.Ru
Хасан Кабзе: «Москва и Россия являются моим вторым домом»

сегодня, 17:44

Бывший футболист сборной Турции и казанского «Рубина» Хасан Кабзе рассказал о своем отношении к России.

21-22 февраля Кабзе принял участие в играх за сборную мировых звезд на 18-м Кубке легенд имени Константина Еременко.

Мне понравился турнир в этом году, у нас хорошая команда, много других хороших команд. Нам нужно лучше выступить в следующий раз, в этот раз результаты были не очень. Мне приятно вновь приехать в Россию. Для меня Казань, Москва и Россия в целом являются вторым домом. Здесь прекрасные люди, мне нравится Россия.

stanichnik
stanichnik
сегодня в 19:29, ред.
А разве могут быть другие отзывы от заморского гостя о пребывании в Москве? Пригласили, оплатили проезд и пребывание и наверняка заплатили какую-то сумму за участие и плюс бонусом наверняка в качестве культурной программы организовали посещение какой-нибудь престижной столичной достопримечательности из разряда Большой театр или "Оружейная палата".
Болейте за своих, а не против чужих!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:19
один из малозаметных легионеров в РПЛ.
но другие отказался приехать на матч легенд
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:15
Что то не помню я этого игрока!
