Хасан Кабзе: «Москва и Россия являются моим вторым домом»

Бывший футболист сборной Турции и казанского «Рубина» рассказал о своем отношении к России.

21-22 февраля Кабзе принял участие в играх за сборную мировых звезд на 18-м Кубке легенд имени Константина Еременко.

Мне понравился турнир в этом году, у нас хорошая команда, много других хороших команд. Нам нужно лучше выступить в следующий раз, в этот раз результаты были не очень. Мне приятно вновь приехать в Россию. Для меня Казань, Москва и Россия в целом являются вторым домом. Здесь прекрасные люди, мне нравится Россия.