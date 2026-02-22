Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВетераны

Легенды ЦСКА выиграли Кубок легенд, обыграв в финале команду «Спартака»

сегодня, 16:40

В Москве состоялся заключительный поединок Кубка легенд, в котором команда ветеранов ЦСКА одержала победу над своими соперниками из «Спартака».

Основное время игры завершилось с ничейным результатом 4:4. Судьба кубка решилась в серии пенальти, где игроки ЦСКА оказались более удачливыми, забив 3 гола против 2 у соперников. Борьбу за третье место выиграли ветераны московского «Динамо», разгромившие команду «Зенита» из Санкт-Петербурга со счетом 11:5.

Турнир «Кубок легенд» проводится ежегодно с 2009 года. С 2010 года соревнования носят имя выдающегося игрока, чемпиона Европы 1999 года по футзалу в составе сборной России, Константина Еременко. В прошлом, 2025 году, чемпионский титул завоевала сборная России, одержав верх над командой легенд Европы в финальной встрече. В истории турнира сборная России является рекордсменом по количеству побед, одержав их 15 раз.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноУшел из жизни обладатель Кубка европейских чемпионов Манолин Буэно
07 февраля
«Верный друг и внимательный наставник». Не стало Бориса Игнатьева
27 января
Бориса Игнатьева собираются похоронить на Троекуровском кладбище
27 января
Газзаев: «Игнатьев был преданным футбольному сообществу»
27 января
Умер бывший тренер сборной России Борис Игнатьев
27 января
Легенды «Спартака» обыграли сборную легенд СССР в матче памяти Симоняна
25 января
Сортировать
Все комментарии
3pajuuruhdy2
3pajuuruhdy2
сегодня в 18:56
Турнир стал популярным,для развития футзала лучше не придумаешь
lazzioll
lazzioll ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 18:26
далеко ехать просто легендам. Португалия, Бразилия...
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 18:04
Здорова, Санёк!!!
А я Ливер смотрю. Ты меня приобщил к АПЛ, вот я и смотрю...)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:55
...Привет,Минхерц! Я тоже за Каряку поржал! Смотрю шайбу,финал!
Скорость мысли космическая! Русского духа не хватает!!!
y-ago
y-ago
сегодня в 17:38
Да, интересно узнать составы команд.
Capral
Capral
сегодня в 17:23, ред.
В Динамо играл Каряка- главная легенда клуба...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Ну а ветеранов ЦСКА с победой!!!!!!! В начале года, второй победный турнир- совсем неплохо!!! Первый был в Зимнем кубке, сейчас ветераны!!! Отлично, ЦСКА!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 17:17
хороший матч легендарных игроков.
ЦСКА с победой!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:13
Дубль Кирилла Набабкина, голы Сергея Игнашевича и Кочубея у ЦСКА.
Молодцы ветераны !!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:01, ред.
Список легенд бы узнать... Видимо, у зенита они оказались самые слабые))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 