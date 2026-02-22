Легенды ЦСКА выиграли Кубок легенд, обыграв в финале команду «Спартака»

1771767654

сегодня, 16:40

В Москве состоялся заключительный поединок Кубка легенд, в котором команда ветеранов ЦСКА одержала победу над своими соперниками из «Спартака».

Основное время игры завершилось с ничейным результатом 4:4. Судьба кубка решилась в серии пенальти, где игроки ЦСКА оказались более удачливыми, забив 3 гола против 2 у соперников. Борьбу за третье место выиграли ветераны московского «Динамо», разгромившие команду «Зенита» из Санкт-Петербурга со счетом 11:5.

Турнир «Кубок легенд» проводится ежегодно с 2009 года. С 2010 года соревнования носят имя выдающегося игрока, чемпиона Европы 1999 года по футзалу в составе сборной России, Константина Еременко. В прошлом, 2025 году, чемпионский титул завоевала сборная России, одержав верх над командой легенд Европы в финальной встрече. В истории турнира сборная России является рекордсменом по количеству побед, одержав их 15 раз.