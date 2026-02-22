Top.Mail.Ru
«Тоттенхэм» пропустил четыре гола от «Арсенала» в лондонском дерби

сегодня, 21:40
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 4Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Тоттенхэм» и «Арсенал». Встреча завершилась со счетом 1:4.

Голом у хозяев отметился Коло Муани (34'). За гостей забивали Эзе (32', 61'), Дьёкереш (47', 90+4').

По итогам встречи «Тоттенхэм» имеет 29 очков, у гостей — 61 очко.

В следующем матче «Тоттенхэм» сыграет 1 марта, соперником будет «Фулхэм». «Арсенал» проведет следующий матч также 1 марта (соперник — «Челси»).

sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 23:08
ТТХ щас не конкурент канонирам. В чемпионате дела совсем печальны
A.S.A
A.S.A
сегодня в 22:35, ред.
Арсенал перехватил Эзе в моменте, когда тот уже ехал подписывать контракт со шпорами и вот, по иронии судьбы, Эзе забил 5 мячей в ворота шпор в этом сезоне (хет-трик в первом круге и сегодня дубль)

Шпорам трудно было рассчитывать на победу, т.к много травмированных игроков, но ничейко сгонять они могли, т.к смена тренера могла встряхнуть команду, но по матчу было понятно, что Тудор ничего не успел еще привить команде, в итоге уверенная победа Арсенала. Правда справедливости ради стоит сказать, что у шпор отняли чистый гол при счете 1-2....явная ошибка судьи на мой взгляд
sv_1969
sv_1969
сегодня в 22:24
Арсенал похоже разозлился и отвёл душу)))
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответ Master Shake (раскрыть)
сегодня в 22:07
Ну повод все таки был есть и будет)
В следующем туре еще одна проверка, теперь с челси)
ABir
ABir
сегодня в 22:04
Совместный ужин в ресторане не пошел шпорам на пользу
particular
particular
сегодня в 21:48, ред.
Результативность огорчившая преследователей...
Master Shake
Master Shake
сегодня в 21:45
после двух ничьих все списали Арсенал со счетов, а зря) осталось всего лишь 10 матчей до чемпионства
