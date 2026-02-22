«Тоттенхэм» пропустил четыре гола от «Арсенала» в лондонском дерби

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Тоттенхэм» и «Арсенал». Встреча завершилась со счетом 1:4.
Голом у хозяев отметился Коло Муани (34'). За гостей забивали Эзе (32', 61'), Дьёкереш (47', 90+4').
По итогам встречи «Тоттенхэм» имеет 29 очков, у гостей — 61 очко.
В следующем матче «Тоттенхэм» сыграет 1 марта, соперником будет «Фулхэм». «Арсенал» проведет следующий матч также 1 марта (соперник — «Челси»).
Шпорам трудно было рассчитывать на победу, т.к много травмированных игроков, но ничейко сгонять они могли, т.к смена тренера могла встряхнуть команду, но по матчу было понятно, что Тудор ничего не успел еще привить команде, в итоге уверенная победа Арсенала. Правда справедливости ради стоит сказать, что у шпор отняли чистый гол при счете 1-2....явная ошибка судьи на мой взгляд
