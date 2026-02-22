«Шеффилд Уэнсдей» установил антирекорд, вылетев из Чемпионшипа в феврале

1771789718

сегодня, 22:48

«Шеффилд Уэнсдей» установил антирекорд английской футбольной лиги, став первой командой в истории, которая потеряла шансы на сохранение прописки в дивизионе уже в феврале.

«Совы» на данный момент идут на последнем месте в Чемпионшипе, имея -7 очков и отставая от ближайшей команды на 36 очков. А от места, позволяющего остаться в дивизионе, команду отделяет 41 очко за 13 туров до финиша.

Из-за финансовых проблем «Шеффилд» был в октябре переведен под внешнее управление, также с команды сняли 18 очков. Коллектив не побеждает с сентября и сейчас имеет 11 поражений подряд во всех турнирах.