«Шеффилд Уэнсдей» установил антирекорд, вылетев из Чемпионшипа в феврале

сегодня, 22:48

«Шеффилд Уэнсдей» установил антирекорд английской футбольной лиги, став первой командой в истории, которая потеряла шансы на сохранение прописки в дивизионе уже в феврале.

«Совы» на данный момент идут на последнем месте в Чемпионшипе, имея -7 очков и отставая от ближайшей команды на 36 очков. А от места, позволяющего остаться в дивизионе, команду отделяет 41 очко за 13 туров до финиша.

Из-за финансовых проблем «Шеффилд» был в октябре переведен под внешнее управление, также с команды сняли 18 очков. Коллектив не побеждает с сентября и сейчас имеет 11 поражений подряд во всех турнирах.

particular
particular
сегодня в 23:12
Пожалуй, после такого вылета, обратный влёт в АПЛ состоится не скоро..
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 23:02
Минус 7? Ни в то сторону они очки набирают)))
А так все дело в бабках, как и обычно
shur
shur
сегодня в 22:59
... Сова сказала : " Что, Когда?!"
Внесите ящик господа !
Ответ на дне, а ну давай!
Чемпионшип опять гуд бай!!!!
