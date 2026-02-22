Сенников назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ

1771752337

сегодня, 12:25

В текущем сезоне Российской Премьер-лиги ( РПЛ ) клуб «Краснодар» считается главным претендентом на чемпионство, но, по мнению бывшего игрока сборной России , петербургский «Зенит», а также московские «Локомотив» и ЦСКА , сохраняют шансы на завоевание титула.

«Фаворит в РПЛ — „Краснодар“. Фаворитами всегда считаются предыдущие чемпионы, поэтому „Зенит“ тоже остается среди главных претендентов, — сказал Сенников. — У ЦСКА хороший состав, вопрос только в том, позволит ли скамейка, хватит ли сил на концовку сезона. „Локомотив“, я уверен, поборется, так как предыдущие весенние части чемпионата они проводили очень хорошо. ЦСКА прошлую весну тоже провел на высоком уровне, поэтому у этих команд есть хорошие шансы».