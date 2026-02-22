Top.Mail.Ru
Сенников назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ

сегодня, 12:25

В текущем сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ) клуб «Краснодар» считается главным претендентом на чемпионство, но, по мнению бывшего игрока сборной России Дмитрия Сенникова, петербургский «Зенит», а также московские «Локомотив» и ЦСКА, сохраняют шансы на завоевание титула.

«Фаворит в РПЛ — „Краснодар“. Фаворитами всегда считаются предыдущие чемпионы, поэтому „Зенит“ тоже остается среди главных претендентов, — сказал Сенников. — У ЦСКА хороший состав, вопрос только в том, позволит ли скамейка, хватит ли сил на концовку сезона. „Локомотив“, я уверен, поборется, так как предыдущие весенние части чемпионата они проводили очень хорошо. ЦСКА прошлую весну тоже провел на высоком уровне, поэтому у этих команд есть хорошие шансы».

В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает первое место, набрав 40 очков после 18 туров. На втором месте расположился «Зенит» с 39 очками, за ним следуют «Локомотив» (37 очков) и ЦСКА (36 очков).

Drosmo
Drosmo
сегодня в 15:27
Похоже Сенников просто турнирную таблицу пересказал своими словами, перечислив первые четыре места. Есть подозрения, что Дмитрий участвовал в программировании суперкомпьютера Opta. Уж больно схожа "наисложнейшая" система аналитики и прогнозирования.
KS_Y116
KS_Y116
сегодня в 15:19
Удивил 🤣
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:15
Краснодар и ЦСКА.
112910415
112910415
сегодня в 14:40
мнение яркое, неожиданное, глубоко обоснованное ! )
ypv68bhktna9
ypv68bhktna9
сегодня в 14:30
Хочется верить что борьба будет до последнего тура и потери очков думаю никто не избежит
stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:04
Любую бабушку у подъезда спроси, кто будет чемпионом, предварительно показав турнирную таблицу, она скажет то же самое. Осталось теперь узнать, кто кандидаты на вылет. :))
Болейте за своих, а не против чужих!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:51
Похоже сегодня может быть день Дмитрия)))
particular
particular
сегодня в 13:46
Ничёёёссеее, - вот это взрыв мозга и инфополя... Столько ярких и искромётных высказываний...
Нынче, водитель в Одинцово вещал примерно тоже самое :)
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 13:43
Спасибо, теперь ясно.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:38
Здравствуйте.

В случае с участвующими в конкурсе прогнозов комментарии из одного или двух слов считаются, как правило, флудом для очков в КП. Поэтому просьба писать немного больше, если комментарий очень короткий.
shur
shur
сегодня в 13:28, ред.
...здесь как раз уместно было отметить внезапный переход Барина!!!
А если бы Он остался и не ослабил Паровоз, усилив Армейцев?! Об
этом скрытно и толкует Сено...!!! Что ж Он про Балтику ни слова?! =))
Capral
Capral
сегодня в 13:19
Добрый день.

Скажите пожалуйста за что ЖК и какой флуд? Я написал в этой рубрике "Ничего нового". Правильно, ничего нового Сенников не сказал, все фавориты известны. Так в чём же флуд?

Спасибо.
7q9um7mjbxt7
7q9um7mjbxt7
сегодня в 13:13
У Сенникова новостная квота. Попёрло у мужика.
rdafhn3tavp9
rdafhn3tavp9
сегодня в 13:01
При всем уважении к Дмитрию.... каждый может оступиться когда не нужно этого делать...
