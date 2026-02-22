Сенников назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ

В текущем сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ) клуб «Краснодар» считается главным претендентом на чемпионство, но, по мнению бывшего игрока сборной России Дмитрия Сенникова, петербургский «Зенит», а также московские «Локомотив» и ЦСКА, сохраняют шансы на завоевание титула.
«Фаворит в РПЛ — „Краснодар“. Фаворитами всегда считаются предыдущие чемпионы, поэтому „Зенит“ тоже остается среди главных претендентов, — сказал Сенников. — У ЦСКА хороший состав, вопрос только в том, позволит ли скамейка, хватит ли сил на концовку сезона. „Локомотив“, я уверен, поборется, так как предыдущие весенние части чемпионата они проводили очень хорошо. ЦСКА прошлую весну тоже провел на высоком уровне, поэтому у этих команд есть хорошие шансы».
В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает первое место, набрав 40 очков после 18 туров. На втором месте расположился «Зенит» с 39 очками, за ним следуют «Локомотив» (37 очков) и ЦСКА (36 очков).
Болейте за своих, а не против чужих!
Нынче, водитель в Одинцово вещал примерно тоже самое :)
В случае с участвующими в конкурсе прогнозов комментарии из одного или двух слов считаются, как правило, флудом для очков в КП. Поэтому просьба писать немного больше, если комментарий очень короткий.
