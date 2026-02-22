«Ливерпуль» обыграл «Ноттингем Форест» в матче чемпионата Англии

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Ноттингем Форест» и «Ливерпуль». Встреча завершилась со счетом 0:1.
За гостей забил МакАллистер (90+7').
По итогам встречи «Ноттингем Форест» имеет 27 очков (17-е место), у гостей — 45 очков (6-е место).
В следующем матче «Ноттингем Форест» сыграет 1 марта, соперником будет «Брайтон энд Хоув Альбион». «Ливерпуль» проведет следующий матч 28 февраля, (соперник — «Вест Хэм»).
Надо отдать должное лесникам. У них отличные оборонительные навыки. Команда хорошо двигается, читает соперника, играет очень компактно. Не зря многие с ними играют на ничью. Но Ливерпуль смог дожать в концовке и забить два гола, правда один был забит спиной-рукой Маккалистера и, как следствие, отменен.
Красных с победой, но с такой игрой попасть в топ 4 будет крайне сложно, если только МЮ и Челси не будут терять очки.
Второй тайм поспокойней, с игровым преимуществом Ливерпуля, у которого, в атаке, откровенно ничего не получалось. Не могу сказать, что отсутствие Вирца кардинально повлияло на игру гостей, но надо признать, что без него- не хватало банальной мысли в центре поля Ливеру. Вирц может разогнать атаку, маневрировать, уводить за собой соперника, менять фланги и направление атаки. Всего этого сегодня не хватало гостям, отчего, их действия не выглядели продуманными.
Салах, похоже окончательно решил переехать в СА, не способен даже разогнать фланговую атаку, действует стандартно и без мысли. Неплох ван Дейк, несколько раз отлично сыграл в защите и в подыгрыше у ворот НФ. И всё таки, не смотря, на не самую яркую игру Ливерпуля- гром всё таки грянул дважды!!! Сначала судья не засчитал рикошет, но во втором случае, Ливер добился своего- устранив минимальный офсайд в атаке!!!
НФ, как уже говорил очень понравился, и прежде всего организацией игры- контр атакующими действиями и прессингом, правда, до тех пор, пока были силы, потому что во 2-м тайме было заметно, как Форест подсел и перешел к обороне. Как говорится- победителей не судят, хотя, игра Слота по-прежнему оставляет много вопросов. Экетике сегодня не очень впечатлил и обязан был забивать верняк на последниx минутах...
Вобщем, Ливер с победой, но игру надо улучшать!!!!!!!
