«Ливерпуль» обыграл «Ноттингем Форест» в матче чемпионата Англии

сегодня, 19:05
Ноттингем ФорестЛоготип футбольный клуб Ноттингем Форест0 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Ноттингем Форест» и «Ливерпуль». Встреча завершилась со счетом 0:1.

За гостей забил МакАллистер (90+7').

По итогам встречи «Ноттингем Форест» имеет 27 очков (17-е место), у гостей — 45 очков (6-е место).

В следующем матче «Ноттингем Форест» сыграет 1 марта, соперником будет «Брайтон энд Хоув Альбион». «Ливерпуль» проведет следующий матч 28 февраля, (соперник — «Вест Хэм»).

Capral
Capral ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 23:10
Оба гола правильные.
Capral
Capral ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 23:10
Добрый вечер, Герман!!!
Да, проблемы у Ливерпуля имеются и сегодняшний матч, увы- исключением не стал. Дома Ливерпуль выглядит получше, в гостях неубедительно. Надеюсь, Слот исправит положение, но надо время- команда нестабильна.
Насчет Барсы, то после увольнения Анчи, испанский футбол потерял для меня интерес. Так, иногда смотрю, по инерции, но серьезно не воспринимаю...
y-ago
y-ago ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:30, ред.
Добрый вечер, Виктор! Игру не смотрел — был "занят" Барселоной:)). Судя по обзору, это был не лучший матч Ливерпуля, но… победа есть победа, поздравляю всех причастных!
Что касается Барсы, большинство считает, что команда играла чётко и уверенно: забили рано, контролировали игру и спокойно довели дело до победы. Я не из их числа, но… победа есть победа :)
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 22:16
Мне даже с моего дивана , из-за бугра, было видно как первый гол чисто залетел от спины Маккалистера.))
Вот второй гол был сомнительный.
Что-то замечаю в Англии ВАР совсем слепой.
zmnf67e8xkrj
zmnf67e8xkrj
сегодня в 21:01
Ливерпуль догоняет Челси и Ман Ю в таблице, а Слот впервые обыгрывает Форес. Самих же лесников стоит похвалить. Да, сегодня коллективу Перейры не хватило сил на концовку матча, но есть ощущение, что с четвертым тренером по сезону Ноттингем не вылетит из АПЛ, игра то хороша была.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 20:48
Да, Красавцы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Но они всегда были вторыми, после Моисеевой и Миненкова...(((
112910415
112910415
сегодня в 20:38
ну, хоть так !
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:34
...да,да помню !
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 20:30
Нет, Дружище, такого не помню и даже не слыхал, потому что, всегда смотрел- только игровые виды спорта. Единственный, не игровой вид спорта за который болел- это фигурное катание, московские динамовцы Линичук-Карпоносов!!!!!!!)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:25, ред.
...в нашем детстве Старина, неотъемленая часть жизни были
конечно же командные зимние соревнования ! Сидели у ящика,
переживали, болели, наслаждались....как в какой то сказке !
А помнишь двухметровый Юха Мието финна на дистанции, мороз,борода в сосульках,размах палками как крылья у орла...!!!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 20:22
с победой красных!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:19
Жаль конечно что хозяева ничью упустили
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 20:14
Да, помню, я, как США в 1980 наших разобрали-4:3. Наш А.Голиков, тогда две шайбы забросил, но увы- не помогло...
На ОИ сейчас Норвегия лидирует в общем зачёте!!! Молодцы!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:10
...спасибо, Друже за отчёт! Ничего нового Я не открыл для себя,
хотя по Салаху ты хорошо, фараон похоже не хочет из саркофага выбираться,спит в одном ботинке.. ! А Я Вить, ковбоев до золота
довёл, в США сегодня праздник, (через 46 лет после победы на нами в 80-ом), второе Олимпийское золото,Канада в трансе...!
Capral
Capral
сегодня в 19:56, ред.
Вероятно, эта победа выглядит не очень убедительной и логичной, но отменить второй чистейший гол Ливера, в течении минуты было бы произволом. А если по игре, то Форест понравился больше, особенно в 1-м тайме, где хозяева выглядели быстрее, мобильней и острее. Ливер явно не поспевал за соперником и всячески старался не столько атаковать, сколько сбивать атакующий порыв НФ, у которого, даже банальные навесы несли угрозу воротам Ливера...

Второй тайм поспокойней, с игровым преимуществом Ливерпуля, у которого, в атаке, откровенно ничего не получалось. Не могу сказать, что отсутствие Вирца кардинально повлияло на игру гостей, но надо признать, что без него- не хватало банальной мысли в центре поля Ливеру. Вирц может разогнать атаку, маневрировать, уводить за собой соперника, менять фланги и направление атаки. Всего этого сегодня не хватало гостям, отчего, их действия не выглядели продуманными.

Салах, похоже окончательно решил переехать в СА, не способен даже разогнать фланговую атаку, действует стандартно и без мысли. Неплох ван Дейк, несколько раз отлично сыграл в защите и в подыгрыше у ворот НФ. И всё таки, не смотря, на не самую яркую игру Ливерпуля- гром всё таки грянул дважды!!! Сначала судья не засчитал рикошет, но во втором случае, Ливер добился своего- устранив минимальный офсайд в атаке!!!

НФ, как уже говорил очень понравился, и прежде всего организацией игры- контр атакующими действиями и прессингом, правда, до тех пор, пока были силы, потому что во 2-м тайме было заметно, как Форест подсел и перешел к обороне. Как говорится- победителей не судят, хотя, игра Слота по-прежнему оставляет много вопросов. Экетике сегодня не очень впечатлил и обязан был забивать верняк на последниx минутах...

Вобщем, Ливер с победой, но игру надо улучшать!!!!!!!
lk_483777
lk_483777
сегодня в 19:50, ред.
Честно говоря, ни кто из команд не наиграл на победу. Если хозяев подвела точность ударов, то гости были как сонные мухи: еле двигались, было много брака в передачах.

Надо отдать должное лесникам. У них отличные оборонительные навыки. Команда хорошо двигается, читает соперника, играет очень компактно. Не зря многие с ними играют на ничью. Но Ливерпуль смог дожать в концовке и забить два гола, правда один был забит спиной-рукой Маккалистера и, как следствие, отменен.

Красных с победой, но с такой игрой попасть в топ 4 будет крайне сложно, если только МЮ и Челси не будут терять очки.
ABir
ABir
сегодня в 19:47
Ливерпулю нельзя было терять очки, и он не потерял.
матос
матос
сегодня в 19:36
нормалек , Ливерпуль с победой .
