«Барселона» разгромила «Леванте» и вышла на 1-е место в Ла Лиге

сегодня, 20:20
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)ЛевантеМатч завершен

В матче испанской Примеры встречались «Барселона» и «Леванте». Встреча завершилась со счетом 3:0.

Голами у хозяев отметились: Берналь (4'), де Йонг (32'), Фермин Лопес (81').

По итогам встречи «Барселона» имеет 61 очко (1-е место), у гостей — 18 очков (19-е место). Каталонский клуб обошел в таблице «Реал», который вчера уступил «Осасуне».

В следующем матче «Барселона» сыграет 28 февраля, соперником будет «Вильярреал». «Леванте» проведет следующий матч 27 февраля (соперник — «Алавес»).

Capral
Capral
сегодня в 23:21
Обычная предсказуемая победа над аутсайдером собрала столько комментов и восторгов. Оно и понятно, при такой недоигре, выскочить на 1-е место- мечта всей жизни...
Nenash
Nenash
сегодня в 23:18
Отличный матч от Канселу.. 👍
9682ju6w2agj
9682ju6w2agj
сегодня в 23:01
Дежурная победа Барсы, другого результата здесь вряд-ли кто ждал
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 22:41
нелегко соблюсти мужское достоинство, лежа под Осасуной)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:21
Ожидаемая победа Барсы... Тем более Реал проиграл
stanichnik
stanichnik
сегодня в 21:52
Не знаю, кому как, но на мой взгляд Барселона валяет дурака уже какую игру подряд, а сегодняшняя крупная победа состоялась только потому, что соперник валял дурака ещё больше. И благо, что ей не приходится играть в стыковых матчах ЛЧ, там с такой игрой она бы присоединилась к паре итальянских неудачников из Милана и Турина и не факт, что прошла бы дальше.
Болейте за своих, а не против чужих!
Futurista
Futurista ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
сегодня в 21:51, ред.
    particular
    particular
    сегодня в 21:49
    Пока кто-то теряет, Барселона добывает...
    Lionel Messi-10
    Lionel Messi-10 ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 21:45
      112910415
      112910415
      сегодня в 21:29
      желательно больше не упускать !
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец.
      сегодня в 21:03
      Болельщиков Барсы с разгромной победой)
      Радует, что вернули себе первое место уже через неделю. Сейчас наступает самый важный отрезок сезона, конечно хотелось бы, чтобы каталонцы меньше допускали осечек.. в очередной раз нападающие выглядят блекло, это немного тревожит.
      Сегодня по сути полузащита отличилась полным составом) именно они принесли такие важные три очка. Пора бы игрокам атаки подтянуться)
      Желаю команде удачи и обойтись без травм!
      xrc9x2g4sxa7
      xrc9x2g4sxa7
      сегодня в 20:58
      У Леванте практически не было моментов с игры, а каталонцы откровенно отдыхали и чуток взбодрились только после замен....
      Futurista
      Futurista ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
      сегодня в 20:54
      Законное место?)...согласно Конституции Испании, король Испании подписывает и обнародует законы...Реал - королевский клуб...смекаешь куда я клоню?)...
      Agamaga005
      Agamaga005
      сегодня в 20:51
      Отлично! Больше нельзя возвращать первую строчку конкуренту. Газовать до конца!
      ABir
      ABir
      сегодня в 20:50
      Реал поплатился первым местом за поражение от Осасуны.
      Futurista
      Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
      сегодня в 20:46
      Интересная трактовка)...скорее Барса понюхала у Жироны)...
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      сегодня в 20:43
      как говорится, дали понюхать Реалу первое место.
      с победой, сине-гранатовые!!!
      shur
      shur ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
      сегодня в 20:40
      ....законное первое место в чемпионате!?!?! 24 мая 2026 года,
      вот и посмотрим!!!
      Alex_67
      Alex_67
      сегодня в 20:38
      Эта победа была очень нужна Барселоне...
      112910415
      112910415
      сегодня в 20:36
      так-то оно лучше будет !
      Lionel Messi-10
      Lionel Messi-10
      сегодня в 20:23, ред.
      С победой всех болельщиков Барселоны, ну и с возвращением на законное первое место в чемпионате!
      Конечно проблемы все те же , но сыграли неплохо.
      Рафа , Лева, Ямаль сыграли ниже своих возможностей.
      Жоан Гарсия красавчик,стена!
      Канселу на удивление был лучшим в составе. Бальде со своей игрой в последние время наверное посидит на банке.
      Ну и гол Фермина - загляденье!

      И кстати, было эпично , когда Генич говорил, что Барса лидер в топ 5 по попаданию в каркас (25) и буквально через минуту пробивают 26-ю штангу))
