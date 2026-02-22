«Барселона» разгромила «Леванте» и вышла на 1-е место в Ла Лиге

В матче испанской Примеры встречались «Барселона» и «Леванте». Встреча завершилась со счетом 3:0.
Голами у хозяев отметились: Берналь (4'), де Йонг (32'), Фермин Лопес (81').
По итогам встречи «Барселона» имеет 61 очко (1-е место), у гостей — 18 очков (19-е место). Каталонский клуб обошел в таблице «Реал», который вчера уступил «Осасуне».
В следующем матче «Барселона» сыграет 28 февраля, соперником будет «Вильярреал». «Леванте» проведет следующий матч 27 февраля (соперник — «Алавес»).
Конечно проблемы все те же , но сыграли неплохо.
Рафа , Лева, Ямаль сыграли ниже своих возможностей.
Жоан Гарсия красавчик,стена!
Канселу на удивление был лучшим в составе. Бальде со своей игрой в последние время наверное посидит на банке.
Ну и гол Фермина - загляденье!
И кстати, было эпично , когда Генич говорил, что Барса лидер в топ 5 по попаданию в каркас (25) и буквально через минуту пробивают 26-ю штангу))
Болейте за своих, а не против чужих!
