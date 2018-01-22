«СКА-Хабаровск» отгрузил 8 мячей в ворота «Нефтчи»

«СКА-Хабаровск» провел свой второй контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Команда Рината Билялетдинова, до этого не сумевшая переиграть «Тирану» из второго дивизиона чемпионата Албании, на этот раз выступила выше всяких похвал, уничтожив «Нефтчи».

«СКА-Хабаровск» - «Нефтчи» (Азербайджан) - 8:1 (6:0)

Голы у «СКА-Хабаровска»: Кабутов 2, Никифоров 8, Самсонов 10, Никифоров 17, Самсонов 20, Калинский 37, Никифоров 49, Кабутов 89.

«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Димидко, Тубич, Баляйкин, Наваловский, Калинский, Самсонов, Макаров, Никифоров, Кабутов, Маркович.

Главный тренер: Ринат Билялетдинов.