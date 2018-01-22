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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль Фонбет 11.5 6 1.3
Испания. Примера 2017/2018, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага Фонбет 1.63 3.55 6
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22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа Фонбет 1.18 6.35 17.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:3 Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 2:2 Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 2:1 Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 5:0 Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
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«СКА-Хабаровск» отгрузил 8 мячей в ворота «Нефтчи»

сегодня, 18:52

«СКА-Хабаровск» провел свой второй контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Команда Рината Билялетдинова, до этого не сумевшая переиграть «Тирану» из второго дивизиона чемпионата Албании, на этот раз выступила выше всяких похвал, уничтожив «Нефтчи».

«СКА-Хабаровск» - «Нефтчи» (Азербайджан) - 8:1 (6:0)
Голы у «СКА-Хабаровска»: Кабутов 2, Никифоров 8, Самсонов 10, Никифоров 17, Самсонов 20, Калинский 37, Никифоров 49, Кабутов 89.

«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Димидко, Тубич, Баляйкин, Наваловский, Калинский, Самсонов, Макаров, Никифоров, Кабутов, Маркович.
Главный тренер: Ринат Билялетдинов.

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Все комментарии
Теймур Гаджиев
Теймур Гаджиев
сегодня в 22:25
Товарняк это.Но конечно за Нефтчи обидно.
Легионеры и кипер сыграли ужасно ...
Bekelman55
Bekelman55 ответил RDeanW
сегодня в 20:23
RDeanW:
ну, раз по мнению конебомжей товарняки - истинный показатель уровня и силы команды, то предлагаю отменить вторую часть сезона и отдать кубок хабаровску)
в 2005 году Зенит все матчи на предсезонке крупно выигрывал. А как первый раз слили Томи. то чет куда-то "чемпионская амбиция" пропала
VIPded
VIPded
сегодня в 20:15
Браво! Роскошно!
RDeanW
RDeanW
сегодня в 19:08
ну, раз по мнению конебомжей товарняки - истинный показатель уровня и силы команды, то предлагаю отменить вторую часть сезона и отдать кубок хабаровску)
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 19:03
Дальневосточные кони превзошли московских.
cska.78
cska.78
сегодня в 19:00
Хабаровск с победой!
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