«Челси» готов подписать Арнаутовича

Лондонский «Челси» рассматривает вариант с подписанием нападающего «Вест Хэма» Марко Арнаутовича. «Синие» готовы начать переговоры с «Вест Хэмом», в случае если им не удастся подписать форварда итальянской «Ромы» Эдина Джеко.
Арнаутович в текущем сезоне провел 19 матчей в чемпионате Англии, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.
1 матч слишком мало, что бы говорить о хорошей форме.
1 матч слишком мало, что бы говорить о хорошей форме.
январское окно пытался уйти в Атлетико/Китай, не согласовав свой уход с клубом и тренером.
Арнаутович впервые придет в топ-клубе и я уверен полностью себя отдаст Челси.
П.С. Если это не утятна, КАНЕЧНА.
январское окно пытался уйти в Атлетико/Китай, не согласовав свой уход с клубом и тренером.
Арнаутович впервые придет в топ-клубе и я уверен полностью себя отдаст Челси.
П.С. Если это не утятна, КАНЕЧНА.