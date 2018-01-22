«Челси» готов подписать Арнаутовича

Лондонский «Челси» рассматривает вариант с подписанием нападающего «Вест Хэма» Марко Арнаутовича. «Синие» готовы начать переговоры с «Вест Хэмом», в случае если им не удастся подписать форварда итальянской «Ромы» Эдина Джеко.

Арнаутович в текущем сезоне провел 19 матчей в чемпионате Англии, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.