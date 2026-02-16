Top.Mail.Ru
«Заря» из ЛНР сыграет во Второй лиге

сегодня, 18:16

Луганская «Заря» прошла лицензирование и будет выступать во Второй лиге. Об этом рассказал президент клуба Араик Асатрян.

Для нашего региона это исторический момент, что мы получили профессиональный статус и будем участвовать в соревнованиях. Играть домашние матчи будем в хуторе Абрамовка.

Мы организовываем автобусы для болельщиков, на последних матчах в третьей лиге привозили 5–6 автобусов с фанатами.

Ждём, когда сможем проводить домашние матчи на родном «Авангарде», где в 1972-м «Заря» стала чемпионом Советского Союза.

