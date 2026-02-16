Тотти подтвердил возможность возвращения в «Рому»

Легенда «Ромы» Франческо Тотти подтвердил, что ведёт переговоры о возвращении в клуб.
Экс-капитан «джаллоросси», не связанный с командой с 2019 года, обсуждает возможность занять управленческую должность. На промо-мероприятии Betsson Sport Club в Милане Тотти сказал Sky Italia:
Возвращение в «Рому»? Мы об этом говорим. Остались мелкие детали, но я подтверждаю: вариант рассматривается. Посмотрим, что получится. Больше не скажу.
Заявление прозвучало после того, как советник клуба Клаудио Раньери в прошлом месяце подтвердил контакты с Тотти.