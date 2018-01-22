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Санчес стал самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги

вчера, 23:43

Новичок «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес будет получать в своем новом клубе 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Таким образом, чилиец на данный момент является самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Англии.

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Все комментарии
матос
матос
сегодня в 10:36
он и на половину месячного оклада не играет сейчас , в начале своей британской карьеры был хорош
hoper
hoper
сегодня в 08:01
Ща погба побежит в контору и будет требовать себе прибавки.если откажут будет обвинять в расизме
neomessi
neomessi
сегодня в 07:13
Ну нормально все, клуб зарабатывает и клуб тратить.

Не вижу ничего ужасного.
Mister_Leo
Mister_Leo ответил Viduka
сегодня в 06:52
Viduka:
500 000 - это до вычета налогов. После отчислений в королевскую казну останется порядка 350 000 фунтов. Примерно такая же сумма фигурирует и в ведущих британских таблоидах. В МЮ хоть и любят сорить деньгами, но не настолько, чтобы платить чилийцу столько же, сколько Барса платит Месси.
Барса платит лучшему игроку мира столько денег , а чилиец и его правой ноги не стоит что бы столько получать
Mоnоlo
Mоnоlo
сегодня в 05:33
    Zenit0077
    Zenit0077 ответил Viduka
    сегодня в 01:33
    Viduka:
    500 000 - это до вычета налогов. После отчислений в королевскую казну останется порядка 350 000 фунтов. Примерно такая же сумма фигурирует и в ведущих британских таблоидах. В МЮ хоть и любят сорить деньгами, но не настолько, чтобы платить чилийцу столько же, сколько Барса платит Месси.
    Какая разница в вычетом налогов или нет?) мю мешок все равно отдаёт 26 млн фунтов на зарплату в год одному Чилийцу!
    FERIS
    FERIS
    сегодня в 01:33
    Не скромно)))
    dark_Akex
    dark_Akex
    сегодня в 01:15
    Поражаюсь смелости чилийца ! С такой ЗП страшно на поле выходить. Поломать могут как чужие так и свои. )
    RedDevil88
    RedDevil88
    сегодня в 01:04
    Санчес 500.000)))
    у Ибры зарплата 220.000)))
    Твиттер B/R Football мусорное ведро какое-то!!
    Заратустра
    Заратустра ответил RussianHorse
    сегодня в 00:54
    Неужели тебе тоже нужно объяснять, что термин "мешок" означает?
    RussianHorse
    RussianHorse ответил Заратустра
    сегодня в 00:51
    Заратустра:
    У МЮ денег дохренища)))
    Не тот Манчестер мешком назвали.
    Заратустра
    Заратустра
    сегодня в 00:45
    У МЮ денег дохренища)))
    fabx
    fabx
    сегодня в 00:39
    5 из 10 игроки МЮ.
    Viduka
    Viduka
    сегодня в 00:21
    500 000 - это до вычета налогов. После отчислений в королевскую казну останется порядка 350 000 фунтов. Примерно такая же сумма фигурирует и в ведущих британских таблоидах. В МЮ хоть и любят сорить деньгами, но не настолько, чтобы платить чилийцу столько же, сколько Барса платит Месси.
    -Джек Потрошитель-
    -Джек Потрошитель-
    сегодня в 00:20
    Надеюсь хорошо будет играть в МЮ..)
    Виталик ManUtd Rus
    Виталик ManUtd Rus
    сегодня в 00:11
    ЛОЛ ))) Алексис будет получать в районе 300 тысяч , об этом сообщили "нормальные" источники . Но пустоголовые до сих пор ведутся на вбросы от мусорных сми )))
    Foxes
    Foxes
    вчера в 23:57
    В рублях - 39 497 457.6 в неделю!
    Меня трясет )
    ILOVEMU
    ILOVEMU
    вчера в 23:56
    Зарплата Алексиса Санчеса наравне с Полем Погба, она будет составлять около 300 000 фунтов в неделю.

    [Independent]
    Foxes
    Foxes
    вчера в 23:51
    По зарплате, как будто в Китай перешел.
    Foxes
    Foxes
    вчера в 23:49
    Я худею.
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10
    вчера в 23:48
    хотя, в отличии от некоторых паршивых мешков арабских, они их сами заработали. пусть тратят как хотят. ))
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10
    вчера в 23:45
    25 лямов фунтов в год. 30 лямов евро в год. мю сошли с ума)
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