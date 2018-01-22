Санчес стал самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги

Новичок «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес будет получать в своем новом клубе 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Таким образом, чилиец на данный момент является самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Англии.
22 января 2018 г.
|Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала
|1
|X
|2
|22:45
|сегодня
|Бристоль Сити
|-:-
|Манчестер Сити
|14
|6.5
|1.2
|Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала
|1
|X
|2
|23:30
|сегодня
|Севилья
|-:-
|Атлетико М
|2.85
|3.4
|2.4
|Товарищеские матчи. Клубы 2018
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Динамо М
|-:-
|Стумбрас
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Локомотив М
|-:-
|Тяньцзинь Ц
|-
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|Франция. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Эпиналь
|-:-
|Марсель
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|-
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Новичок «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес будет получать в своем новом клубе 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Таким образом, чилиец на данный момент является самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Англии.
22 января 2018 г.