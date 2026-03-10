Top.Mail.Ru
Англия. Премьер-Лига 2025/2026

Экс-игрок «Ман Сити» Бартон отправил в больницу посетителя гольф-клуба

вчера, 16:47

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» Джоуи Бартон был задержан полицией Мерсисайда по подозрению в умышленном причинении тяжких телесных повреждений. Инцидент произошёл вечером 8 марта в гольф-клубе в Хайтоне.

По данным Daily Mail и The Sun, 43-летний Бартон вместе с 50-летним мужчиной был арестован после драки, в результате которой пострадавший получил травмы лица и рёбер и был госпитализирован. Местный житель вызвал экстренные службы, увидев мужчину в крови на земле. Предполагается, что Бартон мог действовать в целях самообороны.

Полиция Мерсисайда подтвердила: «Около 21:00 в воскресенье поступил вызов о нападении. Пострадавший доставлен в больницу. Оба задержанных — 43 и 50 лет — находятся под стражей». Офицеры продолжают обыскивать прилегающие территории, включая соседние сады, а на месте работают кинологи. Это не первый скандал Бартона после завершения карьеры — ранее он привлекался за порчу имущества и нарушения в коммуникациях.

Все комментарии
gbkk74hsnwmu
gbkk74hsnwmu
вчера в 21:08
Бартон похоже ещё тот боевик, любит кулаки размять
311
311
вчера в 17:57
Бартон есть Бартон
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:50
Он и на поел был "отбитым" и часто удалялся
Гость
