ФИФА решила сократить расходы на чемпионат мира 2026 года

вчера, 17:28

По информации источника, Международная федерация футбола приняла меры по сокращению расходов, несмотря на прогнозируемые рекордные доходы от чемпионата мира по футболу 2026 года.

Операционный бюджет ФИФА на предстоящий турнир сокращен более чем на 100 миллионов долларов, при этом нескольким отделам в штаб-квартире организации в Майами было предложено повысить «эффективность».

В интервью CNBC в феврале президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация прогнозирует доходы от ЧМ-2026 в размере более 11 миллиардов долларов.

В годовом отчете ФИФА за 2024 год был представлен прогнозируемый бюджет на цикл 2023-2026 годов, согласно которому операционные расходы мундиаля составят 1,12 млрд долларов, а общий бюджет, включая призовые и телевизионные трансляции, — 3,756 млрд долларов.

В сумму 1,12 млрд долларов на операционные расходы вошли 280 млн долларов, выделенные на «технические услуги», 159 млн долларов на «транспорт для мероприятий», 145 млн долларов на «безопасность и охрану» и 79 млн долларов на «обслуживание гостей».

Однако, по словам четырех разных источников, пожелавших остаться анонимными, поскольку они не были уполномочены говорить публично, сотрудники ФИФА в США испытывают сильное давление из-за неоднократных уведомлений о сокращении операционного бюджета на турнир, в том числе сотрудников, занимающихся вопросами безопасности, логистики, охраны и доступности. Сообщается, что сокращения значительно превышают 100 млн долларов, а распоряжение об ужесточении контроля над расходами поступило из штаб-квартиры ФИФА в Швейцарии. В заявлении для The Athletic представитель ФИФА сказал:

ФИФА постоянно пересматривает эффективность бюджета, чтобы обеспечить контроль над расходами и направить как можно больше доходов на развитие футбола во всем мире.

Это никого не должно удивлять, поскольку пересмотр бюджета регулярно проводится перед всеми нашими турнирами и мероприятиями.

Перевод с nytimes.com Фото: Mandel Ngan/AFP
9ev26rwqa9at
9ev26rwqa9at
вчера в 18:04
А нечего было хвост распушивать ... а то то им не то, то другое не то.. в итоге денежек нет.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:01
Отменить чемпионат и никаких расходов не будет, а самое главная репутация не пострадает... хотя о чём это я? Какая репутация...
aq8bmbb8nqcg
aq8bmbb8nqcg
вчера в 17:58
Кризис и ФИФА достал, теперь будут экономить
