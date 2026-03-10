Холанд готов сыграть против «Реала» с первых минут

1773150241

вчера, 16:44

Нападающий «Манчестер Сити» готов выйти на поле в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» на «Бернабеу» в среду вечером.

Норвежец пропустил субботнюю игру в 1/8 финала Кубка Англии против «Ньюкасла», что вызвало слухи о возможной травме перед игрой с мадридцами. Однако тренер Пеп Гвардиола объяснил отдых форварда необходимостью сохранить его в оптимальной форме.

«Я не стал выпускать его [против „Ньюкасла“], лучше дать поработать на тренировках, чтобы набрать ритм», — отметил Гвардиола.

Ожидается, что Холанд начнет игру против «Реала» в стартовом составе.