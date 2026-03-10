Top.Mail.Ru
Холанд готов сыграть против «Реала» с первых минут

вчера, 16:44
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити23:00 Не начался

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд готов выйти на поле в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» на «Бернабеу» в среду вечером.

Норвежец пропустил субботнюю игру в 1/8 финала Кубка Англии против «Ньюкасла», что вызвало слухи о возможной травме перед игрой с мадридцами. Однако тренер Пеп Гвардиола объяснил отдых форварда необходимостью сохранить его в оптимальной форме.

«Я не стал выпускать его [против „Ньюкасла“], лучше дать поработать на тренировках, чтобы набрать ритм», — отметил Гвардиола.

Ожидается, что Холанд начнет игру против «Реала» в стартовом составе.

Все комментарии
y-ago
y-ago
вчера в 20:20
Полагаю, что при нынешнем состоянии Реала Пеп может обойтись и без Холанда...
112910415
112910415
вчера в 19:46
а ведь у парня на уме что-то серьёзное !
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:42, ред.
...главная проблема "Реала" - Центр Поля , Сердце Команды, Мозг
решений и ситуаций ! Гюлер ещё подросток, многострадальный
Джуд - один в поле не воин, всё,дальше тишина,крамежная! Но надо дальше жить,предполажу завтра победу в один мяч или ничью, а в ответке to be our not to be ....!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:41
Настораживает то, что Холланд отстал в борьбе за Золотую бутсу.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:38
Конечно, Гвардиола берег его для Лиги чемпионов
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:35
В атаке Сити сейчас и без Холланда есть кому играть, там и Мармуш форму набрал, и Доку после травмы восстановился и Семеньо исправно забивает! Я вообще удивляюсь, как Арсенал мог позволить усилиться Сити зимой. Антуан открыто говорил, что является фанатом Арсенала и если поступит предложение от них, то он без раздумий его примет и не важно кто еще будет в претендентах....но Арсенал предложение не сделал, а Сити сделал и теперь имеет в составе игрока, который может одинаково хорошо играть на любой позиции в атаке!
p8h9bjutwkrc
p8h9bjutwkrc
вчера в 19:04
Реал не та команда которую можно напугать каким-то Холандом
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:27
сейчас самое что ни на есть подходящее время для того, чтобы подтвердить свои амбиции. МС только победа!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:51
Завтра и посмотрим кто там на что готов)
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:48
Эрлинг отдохнувший , да с новыми силами...)
Гость
