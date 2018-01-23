«Локомотив» отказался отпускать Фернандеша в «Интер»

Португальская пресса сообщает о том, что «Локомотив» проявил решительность в переговорах с «Интером», отклонив предложение «нерадзурри» по переходу полузащитника Мануэла Фернандеша.
Миланский клуб, по слухам, был заинтересован в подписании хавбека, однако «железнодорожники» не захотели расставаться с одним из своих лидеров посреди сезона, в котором они борются за чемпионство.
Сам 31-летний португалец хотел попробовать свои силы в Серии А, москвичи были непреклонны: до конца сезона Фернандеш точно останется игроком «Локомотива».
А вот летом надо отпускать, всё так Интер, а Фернандешу уже 31 (хотя сдаётся счётчик ему годика на 3-4 подкрутили)
А вот летом надо отпускать, всё так Интер, а Фернандешу уже 31 (хотя сдаётся счётчик ему годика на 3-4 подкрутили)
Решительность...непреклонны...)))))
Решительность...непреклонны...)))))