«Локомотив» отказался отпускать Фернандеша в «Интер»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок Лиги
  • Испания. Кубок
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Кубок Либертадорес
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Франция. Кубок
  • Франция. Лига 2
Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 14 6.5 1.2
Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М Фонбет 2.85 3.4 2.4
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Стумбрас (Каунас)Стумбрас - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Тяньцзинь ЦТяньцзинь Ц - - -
Франция. Кубок 2017/2018, 1/16 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭпинальЭпиналь -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель - - -
  • Главные новости
  • Все новости
10:28
Суд намерен взыскать с «Ростова» более 300 млн рублей10
09:27
Кришито отказался продлевать контракт с «Зенитом»27
09:13
«Манчестер Юнайтед» лишил «Реал» звания самого доходного клуба в мире15
08:14
Нигматуллин: «Для Шатова и Дзюбы не будет зазорно пойти в условные „Урал“ или „Уфу“»26
05:23
Венгер: «Санчес ушёл бесплатно, но взамен мы подписали Мхитаряна на 3.5 года»25
10:47
Лэмпард близок к тому, чтобы возглавить клуб из третьего дивизиона чемпионата Англии2
10:41
Моусон: «Мы доказали, что в футболе может произойти все что угодно»1
10:37
Санчес - Киоуну: «Я покинул „Арсенал“ по той же причине, что и Анри»3
10:24
«Арсенал» включился в борьбу за хавбека ПСЖ3
10:17
Худт: «Мы должны держаться вместе, не только командой, но и с болельщиками»1
10:07
Пильгуй: «Джикия заслужил замечание»6
09:39
Силкин: «Панюков похож на Кержакова, это сбитый напористый футболист»4
08:57
Силкин: «Спрос на наших игроков в Европе может появиться с переходом туда Смолова»6
08:47
Агент: «Чичарито попросил найти ему новый клуб»2
08:37
Нигматуллин: «Многие идут в „Зенит“ именно за деньгами, а потом теряют мотивацию»7
08:24
Карвальял о победе над «Ливерпулем»: «„Суонси“ заставил болид Формулы 1 застрять в пробке»2
07:57
«Челси» согласовал с «Ромой» переход Джеко и Эмерсона8
07:37
Кепа: «У меня были предложения от других клубов, но я счастлив остаться в „Атлетике“»2
07:11
Стоунз: «Участие в четырёх турнирах сказывается на свежести „Сити“»2
06:47
Агент: «Торрейрой интересуются топ-клубы Италии»0
06:30
Клопп извинился за перепалку с фанатом «Суонси»3
06:08
Фред дал согласие на переход в «Манчестер Сити»6
05:45
«Вест Бромвич» близок к подписанию защитника сборной Египта3
04:55
«Боруссия» отклонила второе предложение «Арсенала» по Обамеянгу в размере € 60 млн7
04:39
«Депортиво» подтвердил трансфер Коваля и объявил об аренде защитника «Атлетика»0

«Локомотив» отказался отпускать Фернандеша в «Интер»

сегодня, 00:03

Португальская пресса сообщает о том, что «Локомотив» проявил решительность в переговорах с «Интером», отклонив предложение «нерадзурри» по переходу полузащитника Мануэла Фернандеша.

Миланский клуб, по слухам, был заинтересован в подписании хавбека, однако «железнодорожники» не захотели расставаться с одним из своих лидеров посреди сезона, в котором они борются за чемпионство.

Сам 31-летний португалец хотел попробовать свои силы в Серии А, москвичи были непреклонны: до конца сезона Фернандеш точно останется игроком «Локомотива».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Ливерпуль» проявляет интерес к Паредесу
Сегодня, 01:14 12
«Зенит» претендует на полузащитника «Атлетико»
Сегодня, 00:49 23
Сесе Пепе не устроил ЦСКА
Вчера, 23:32 31
В Италии считают, что Кришито продолжит карьеру в Эмиратах
Вчера, 23:07 3
«Спартак» и «Сантос» свернули переговоры по трансферу Вериссимо
Вчера, 22:09 27
Дзюба перейдет в «Арсенал» до конца текущей недели
Вчера, 22:08 24
Обсудить
Все комментарии
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
сегодня в 10:20
не увеличат зарплату в локо и другие разбегутся!
Faustello
Faustello
сегодня в 10:08
Правильно сделали что сейчас не отдали, иначе Локо финиширует в середине таблицы.
А вот летом надо отпускать, всё так Интер, а Фернандешу уже 31 (хотя сдаётся счётчик ему годика на 3-4 подкрутили)
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:48
Теперь фернандеш забьёт на игру и станет балластом,обидевшись на локо
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:01
А теперь делим эту, так называемую информацию на десять и получаем очередную туфту.)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 06:37
Отомстит он ЛОКО, ох как отомстит))
BagioR
BagioR
сегодня в 04:35
Заботятся о своих игроках. Португалец хотел загубить карьеру и запятнать свое имя, но Локо решительно спасла его.
амурец
амурец
сегодня в 03:00
правильно он Локо пригодится, один из ключевых игроков
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
сегодня в 02:05
Ничего он не хотел не надо ля-ля, он ещё до начала ТО заявил, что намерен за чемпионство с Локо биться и не собирается до окончания чемпионата в переговоры с кем-либо вступать!!!
Морозовский
Морозовский ответил piercman
сегодня в 02:02
piercman:
ну отказался - и отказался. нам-то что)
А что вы хотите?
piercman
piercman
сегодня в 01:05
ну отказался - и отказался. нам-то что)
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 00:42
Как правило игроки когда хотят и их неотпускают затаивают обиду и начинают чудить на поле...
Брулин
Брулин
сегодня в 00:12
Интер хочет, Фернандеш не против, Локо в отказе до лета -
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:06
Без указанных предлагаемых сумм - нельзя судить о причинах отказа....
Решительность...непреклонны...)))))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100