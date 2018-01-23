«Локомотив» отказался отпускать Фернандеша в «Интер»

Португальская пресса сообщает о том, что «Локомотив» проявил решительность в переговорах с «Интером», отклонив предложение «нерадзурри» по переходу полузащитника Мануэла Фернандеша.

Миланский клуб, по слухам, был заинтересован в подписании хавбека, однако «железнодорожники» не захотели расставаться с одним из своих лидеров посреди сезона, в котором они борются за чемпионство.

Сам 31-летний португалец хотел попробовать свои силы в Серии А, москвичи были непреклонны: до конца сезона Фернандеш точно останется игроком «Локомотива».