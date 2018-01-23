«Зенит» претендует на полузащитника «Атлетико»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок Лиги
  • Испания. Кубок
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Кубок Либертадорес
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Франция. Кубок
  • Франция. Лига 2
Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 14 6.5 1.2
Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М Фонбет 2.85 3.4 2.4
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Стумбрас (Каунас)Стумбрас - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Тяньцзинь ЦТяньцзинь Ц - - -
Франция. Кубок 2017/2018, 1/16 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭпинальЭпиналь -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель - - -
  • Главные новости
  • Все новости
10:28
Суд намерен взыскать с «Ростова» более 300 млн рублей10
09:27
Кришито отказался продлевать контракт с «Зенитом»27
09:13
«Манчестер Юнайтед» лишил «Реал» звания самого доходного клуба в мире15
08:14
Нигматуллин: «Для Шатова и Дзюбы не будет зазорно пойти в условные „Урал“ или „Уфу“»26
05:23
Венгер: «Санчес ушёл бесплатно, но взамен мы подписали Мхитаряна на 3.5 года»25
10:47
Лэмпард близок к тому, чтобы возглавить клуб из третьего дивизиона чемпионата Англии2
10:41
Моусон: «Мы доказали, что в футболе может произойти все что угодно»1
10:37
Санчес - Киоуну: «Я покинул „Арсенал“ по той же причине, что и Анри»3
10:24
«Арсенал» включился в борьбу за хавбека ПСЖ3
10:17
Худт: «Мы должны держаться вместе, не только командой, но и с болельщиками»1
10:07
Пильгуй: «Джикия заслужил замечание»6
09:39
Силкин: «Панюков похож на Кержакова, это сбитый напористый футболист»4
08:57
Силкин: «Спрос на наших игроков в Европе может появиться с переходом туда Смолова»6
08:47
Агент: «Чичарито попросил найти ему новый клуб»2
08:37
Нигматуллин: «Многие идут в „Зенит“ именно за деньгами, а потом теряют мотивацию»7
08:24
Карвальял о победе над «Ливерпулем»: «„Суонси“ заставил болид Формулы 1 застрять в пробке»2
07:57
«Челси» согласовал с «Ромой» переход Джеко и Эмерсона8
07:37
Кепа: «У меня были предложения от других клубов, но я счастлив остаться в „Атлетике“»2
07:11
Стоунз: «Участие в четырёх турнирах сказывается на свежести „Сити“»2
06:47
Агент: «Торрейрой интересуются топ-клубы Италии»0
06:30
Клопп извинился за перепалку с фанатом «Суонси»3
06:08
Фред дал согласие на переход в «Манчестер Сити»6
05:45
«Вест Бромвич» близок к подписанию защитника сборной Египта3
04:55
«Боруссия» отклонила второе предложение «Арсенала» по Обамеянгу в размере € 60 млн7
04:39
«Депортиво» подтвердил трансфер Коваля и объявил об аренде защитника «Атлетика»0

«Зенит» претендует на полузащитника «Атлетико»

сегодня, 00:49

По информации источника, «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Атлетико» Николасу Гайтану.

«Кольчонерос» готовы расстаться с 29-летним игроком, однако сам аргентинец хотел бы выступать в одном из топ-чемпионатов.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании на счету хавбека лишь 6 матчей, в которых он не отметился ни одним результативным действием. Ранее агент Гайтана заявил, что его клиент покинет команду зимой.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Ливерпуль» проявляет интерес к Паредесу
Сегодня, 01:14 12
«Локомотив» отказался отпускать Фернандеша в «Интер»
Сегодня, 00:03 13
Сесе Пепе не устроил ЦСКА
Вчера, 23:32 31
В Италии считают, что Кришито продолжит карьеру в Эмиратах
Вчера, 23:07 3
«Спартак» и «Сантос» свернули переговоры по трансферу Вериссимо
Вчера, 22:09 27
Дзюба перейдет в «Арсенал» до конца текущей недели
Вчера, 22:08 24
Обсудить
Все комментарии
Smixik90
Smixik90
сегодня в 08:41
Как мне помнится Зенит пытался его купить ещё год 4 назад .... Зачем сейчас он нужен :)
Командир танка
Командир танка
сегодня в 08:29
В топку Манчини!!! Тренер никакой! Нафига его брали , разваливает клуб .
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:22
Не топ-игрок.
FILL3287
FILL3287
сегодня в 08:07
Фурсенко нужно взять лярд и в аргентину,сразу купить человек 300 и все дела)))
VIPded
VIPded
сегодня в 07:59
Не, ну раз арг, то надо купить за любые деньжищи! )))
Аденн
Аденн
сегодня в 07:41
видимо Зенита ещё не Фсех аргентосовских игруль сгубила.
FILL3287
FILL3287 ответил Владимир_Спартак
сегодня в 07:31
Владимир_Спартак:
Скоро у нас будет не Зенит, а ФАРМ клуб сборной Аргентины. Интересный проект.
Он уже и так давно ФАРМ КЛУБ)
FILL3287
FILL3287
сегодня в 07:30
Это радует!
Снова второсортные лавочники арги))
К паредесу и друисси в пару)
Нужно брать лазурным мега звезду)
Верните БАРОНА)
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 07:13
Зенит уже по привычке, как женщина помешанная, лишь бы купить, ну, или как Педросович, берёт и берёт, берёт и берёт. Кого покупает? Зачем покупает? Сама не знает). Денег много-ума не надо..)
Nikola45
Nikola45 ответил RDeanW
сегодня в 07:06
RDeanW:
а он тоже проповедует идеи молло, как и остальные арги зенита?)
Да будь он Пупсиком его бы взяли в Спартак ))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 06:41
Скоро у нас будет не Зенит, а ФАРМ клуб сборной Аргентины. Интересный проект.
Багров-брат
Багров-брат ответил Казанский
сегодня в 04:26
Казанский:
Ты бы еще 1941 год вспомнил и отступление Красной Армии.Честно слово,Писерманс,ну не расстраивай меня своими фантазиями и воспоминаниями
Не стоит так выпячивать ущербность моральных принципов...))) такие понятия, как Красная Армия и Великая Отечественная Война в Ваших интеллектуальных закромах значиться не должны, интернетный Вы наш воспитанник...)))
Ver
Ver
сегодня в 03:31
В топ-чемпионате он бы хотел выступать? Тогда точно к нам, у нас не просто топ, а топ-топ...
piercman
piercman ответил Red-green-Hooligans
сегодня в 03:07
Red-green-Hooligans:
Еее очередного лавочника за 30+ лям нефтебабок, не вопрос, Россия - щедрая душа!
его цена всего 15. но с учётом того, что через месяц ему 30 лет - то нафига он нам даже за 15, если есть ригони на той позиции? ну и хэдшот тебе: зенит мог ещё несколько лет назад взять его у бенфики за 20 - но не стал. так что не визжи, что с какого-то перепуга сейчас вдруг отдадут 30+. на, ознакомься:
https://www.soccer.ru/news/841574.shtml
гайтан нам уже не особо сдался, но можно попытаться купить его за 5-7, эти отдадут, чтобы з/п разгрузить. челси вообще даром отдало ивановича, с той же целью.
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
сегодня в 02:01
Еее очередного лавочника за 30+ лям нефтебабок, не вопрос, Россия - щедрая душа!
Верг
Верг
сегодня в 01:51
гайтана надо отпускать, но подороже, отстрелянный воробей
d_fincher
d_fincher
сегодня в 01:43
"В текущем розыгрыше чемпионата Испании на счету хавбека лишь 6 матчей, в которых он не отметился ни одним результативным действием"

Ну что же, Зениту подходит. Надо бы определиться, насколько дороже реальной цены его купить - и дело в шляпе.
Казанский
Казанский ответил piercman
сегодня в 01:36
piercman:
куда более стыдно за рубин. 30 лямов на приличного форварда (вру) карлоса эдуардо. новоиспечённый татарин выдал феноменальный результат: 6 голов за 6 лет 😅
Ты бы еще 1941 год вспомнил и отступление Красной Армии.Честно слово,Писерманс,ну не расстраивай меня своими фантазиями и воспоминаниями
piercman
piercman ответил Казанский
сегодня в 01:23
Казанский:
В текущем розыгрыше чемпионата Испании на счету хавбека лишь 6 матчей, в которых он не отметился ни одним результативным действием. ---------------------- Что-то стыдно стало за тезку и за зенит((
куда более стыдно за рубин. 30 лямов на приличного форварда (вру) карлоса эдуардо.
новоиспечённый татарин выдал феноменальный результат: 6 голов за 6 лет 😅
Морозовский
Морозовский ответил piercman
сегодня в 01:12
Прифет!
Казанский
Казанский
сегодня в 01:08
В текущем розыгрыше чемпионата Испании на счету хавбека лишь 6 матчей, в которых он не отметился ни одним результативным действием.
----------------------
Что-то стыдно стало за тезку и за зенит((
Морозовский
Морозовский
сегодня в 00:59
Такой бесполезный футболист, Никола, нужен "Зениту"! Он будет гармонично дополнять такого же бесполезного физрука Роберта!
RDeanW
RDeanW
сегодня в 00:55
а он тоже проповедует идеи молло, как и остальные арги зенита?)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100