«Зенит» претендует на полузащитника «Атлетико»

По информации источника, «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Атлетико» Николасу Гайтану.

«Кольчонерос» готовы расстаться с 29-летним игроком, однако сам аргентинец хотел бы выступать в одном из топ-чемпионатов.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании на счету хавбека лишь 6 матчей, в которых он не отметился ни одним результативным действием. Ранее агент Гайтана заявил, что его клиент покинет команду зимой.