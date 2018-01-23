«Ливерпуль» проявляет интерес к Паредесу

Полузащитник «Зенита» и сборной Аргентины Леандро Паредес попал в список интересов «Ливерпуля», информирует источник. Сообщается, что «мерсисайдцы» видят в 23-летнем аргентинце замену хавбеку Эмре Джану, который может покинуть клуб летом. Джан этой зимой, по слухам, отклонил предложения «Ювентуса» и «Манчестер Сити», подчеркнув, что собирается доиграть сезон в составе «красных».

Напомним, «Зенит» приобрёл Паредеса у «Ромы» летом 2017 года за 23 млн евро и подписал четырёхлетний контракт с игроком.