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«Ливерпуль» проявляет интерес к Паредесу

сегодня, 01:14

Полузащитник «Зенита» и сборной Аргентины Леандро Паредес попал в список интересов «Ливерпуля», информирует источник. Сообщается, что «мерсисайдцы» видят в 23-летнем аргентинце замену хавбеку Эмре Джану, который может покинуть клуб летом. Джан этой зимой, по слухам, отклонил предложения «Ювентуса» и «Манчестер Сити», подчеркнув, что собирается доиграть сезон в составе «красных».

Напомним, «Зенит» приобрёл Паредеса у «Ромы» летом 2017 года за 23 млн евро и подписал четырёхлетний контракт с игроком.

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Все комментарии
AmG1991
AmG1991
сегодня в 09:57
Утятьня от бакланов)Игроки зенита нужны только китайцам,ну либо бесплатно)
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
сегодня в 06:59
Рано, слишком слабо пока играет в соотношении с суммой отступных прописанной в контракте
Nikola45
Nikola45
сегодня в 06:40
Рано его продавать! Очень полезный игрок! Надеюсь что это утка!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 06:35
Сразу бы и в Барселону. Что же так мелко.
Gannibal45
Gannibal45
сегодня в 02:49
надеюсь что утка
Eecii
Eecii ответил piercman
сегодня в 02:28
piercman:
где-то рыдает негр промес. что поделать - в ливерпуль берут только сильных игроков)
Братан, оттуда только на пенсию уходят, и то потому что понимают, что ниже падать некуда, а не от того что спартак "великий" клуп)
Eecii
Eecii ответил Морозовский
сегодня в 02:25
Морозовский:
Зачем "Ливерпулю" этот балллласт? Габаритный Дзюба намного полезней! Впарить "проект" хочет этого "мастера"!
Тупее комментария еще не видел. Если это даже посчитать за "троллинг", то это еще хуже выглядит. Для начала научись, а потом выходи в свет с этим высером) Даже как-то грустно, что мясные оригинального и хотя бы остроумного придумать не могут. Эх, скучно тут становится)
Морозовский
Морозовский
сегодня в 01:44
Зачем "Ливерпулю" этот балллласт? Габаритный Дзюба намного полезней! Впарить "проект" хочет этого "мастера"!
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 01:38
Неужели купят?
piercman
piercman
сегодня в 01:28
где-то рыдает негр промес. что поделать - в ливерпуль берут только сильных игроков)
рус фан
рус фан
сегодня в 01:25
Если Ливер готов заплатить млн так 40, то считаю Зенит может продать Паредеса.
piercman
piercman
сегодня в 01:25
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