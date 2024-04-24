«Зенит» планирует подписать Кокчу

«Зенит» хочет приобрести полузащитника «Бенфики» Оркуна Кокчу.
Трансферная стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро.
В 23 матчах текущего сезона чемпионата Португалии игрок забил 5 голов и отдал 7 голевых передач.
«Зенит» хочет приобрести полузащитника «Бенфики» Оркуна Кокчу.
Трансферная стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро.
В 23 матчах текущего сезона чемпионата Португалии игрок забил 5 голов и отдал 7 голевых передач.
- Хочу Кокчу...
- Хочу Кокчу...
Зенит, береги его ☝️😉🤣
Зенит, береги его ☝️😉🤣