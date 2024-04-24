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«Зенит» планирует подписать Кокчу

вчера, 20:55

«Зенит» хочет приобрести полузащитника «Бенфики» Оркуна Кокчу.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро.

В 23 матчах текущего сезона чемпионата Португалии игрок забил 5 голов и отдал 7 голевых передач.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:42
- Сергей Богданович, причина вашего поражения от Рубина ??
- Хочу Кокчу...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:24
РПЛ на пороге нового лимита.10 легов на поле и 20 в заявке. Остальные 5 русские, выпускники академии Зенита
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:31
Газпром, народное достояние !
Зенит, береги его ☝️😉🤣
Вещий
Вещий
вчера в 21:20
Ну в нашем чемпе его показатели увеличатся в разы...
Гость
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